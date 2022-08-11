Понад €1,5 млрд для військової допомоги Україні зібрала конференція донорів у Копенгагені

Про це повідомив Укрінформ з посиланням на заяву міністра оборони Данії Мортена Бедскова.

За його словами, для військової допомоги Україні вдалось зібрати понад 1,5 млрд євро.

Відомо, що у конференції північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони в Копенгагені брали участь понад 20 країн.

Делегації представлені главами оборонних відомств, заступниками або іншими високопосадовими представниками.

11 серпня на конференції донорів у Копенгагені Зеленський попросив фінансової та збройної підтримки України й зупинки експорту в РФ. Він наголосив, що та держава, яка блокує це фінансування для України, не може мати виправдань. Вона має пам’ятати, що вона – європейська держава, і має негайно виправити цю проблему.

Крім того, на донорській конференції Зеленський особливо акцентував на ядерному шантажі Росії, зазначивши, що для зупинити терориста, потрібні не домовленості, а якнайжорсткіші санкції проти Росатому і всієї атомної галузі РФ.

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