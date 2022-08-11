Понад €1,5 млрд для військової допомоги Україні зібрала конференція донорів у Копенгагені
Під час Конференції північноєвропейських союзників з підтримки України, яка проходила в Копенгагені 11 серпня, було зібрано понад 1,5 млрд євро
Про це повідомив Укрінформ з посиланням на заяву міністра оборони Данії Мортена Бедскова.
За його словами, для військової допомоги Україні вдалось зібрати понад 1,5 млрд євро.
Відомо, що у конференції північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони в Копенгагені брали участь понад 20 країн.
Делегації представлені главами оборонних відомств, заступниками або іншими високопосадовими представниками.
- 11 серпня на конференції донорів у Копенгагені Зеленський попросив фінансової та збройної підтримки України й зупинки експорту в РФ. Він наголосив, що та держава, яка блокує це фінансування для України, не може мати виправдань. Вона має пам’ятати, що вона – європейська держава, і має негайно виправити цю проблему.
- Крім того, на донорській конференції Зеленський особливо акцентував на ядерному шантажі Росії, зазначивши, що для зупинити терориста, потрібні не домовленості, а якнайжорсткіші санкції проти Росатому і всієї атомної галузі РФ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.85
Купівля 38.85Продаж 39.74
-
EUR
Купівля 39.52Продаж 40.72
- Актуальне
- Важливе