Понад 17% людей на Землі страждають від безпліддя, — ВООЗ

Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Зокрема, від безпліддя страждає 17,8% населення країн з високим рівнем доходу та 16,5% — з низьким і середнім.

У ВООЗ наголосили, що попри масштабність проблеми, рішення щодо профілактики, діагностики та лікування безплідності, включно з допоміжними репродуктивними технологіями, залишаються недоступними для багатьох через високу вартість, соціальну стигматизацію й обмежену доступність.

"Сама частка постраждалих вказує на необхідність розширити доступ до допомоги від безпліддя та забезпечити, щоб це питання більше не залишалося поза увагою в дослідженнях і політиці в галузі охорони здоров’я", — зазначив генеральний директор ВООЗ доктор Тедрос Аданом Гебрейесус.

Наразі у більшості країн лікування безпліддя здебільшого оплачують самі пацієнти. Високі витрати часто перешкоджають людям отримати доступ до лікування або, навпаки, можуть призвести до бідності внаслідок звернення за лікарів, пояснили у ВООЗ.

Автори звіту проаналізували глобальну та регіональну поширеність безпліддя шляхом вивчення досліджень з 1990 по 2021 рік.

Пошук виявив 12 241 запис потенційно релевантних досліджень у всьому світі. Перевірка цих записів призвела до відбору 133 досліджень, які були включені в аналіз для звіту. З них були використані відповідні точки даних для створення об’єднаних оцінок поширеності безпліддя.