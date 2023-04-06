Понад 17% людей на Землі страждають від безпліддя, — ВООЗ
Приблизно 17,5% дорослого населення Землі, а це майже кожна шоста людина, страждає від безпліддя
Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Зокрема, від безпліддя страждає 17,8% населення країн з високим рівнем доходу та 16,5% — з низьким і середнім.
У ВООЗ наголосили, що попри масштабність проблеми, рішення щодо профілактики, діагностики та лікування безплідності, включно з допоміжними репродуктивними технологіями, залишаються недоступними для багатьох через високу вартість, соціальну стигматизацію й обмежену доступність.
"Сама частка постраждалих вказує на необхідність розширити доступ до допомоги від безпліддя та забезпечити, щоб це питання більше не залишалося поза увагою в дослідженнях і політиці в галузі охорони здоров’я", — зазначив генеральний директор ВООЗ доктор Тедрос Аданом Гебрейесус.
Наразі у більшості країн лікування безпліддя здебільшого оплачують самі пацієнти. Високі витрати часто перешкоджають людям отримати доступ до лікування або, навпаки, можуть призвести до бідності внаслідок звернення за лікарів, пояснили у ВООЗ.
Автори звіту проаналізували глобальну та регіональну поширеність безпліддя шляхом вивчення досліджень з 1990 по 2021 рік.
Пошук виявив 12 241 запис потенційно релевантних досліджень у всьому світі. Перевірка цих записів призвела до відбору 133 досліджень, які були включені в аналіз для звіту. З них були використані відповідні точки даних для створення об’єднаних оцінок поширеності безпліддя.
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