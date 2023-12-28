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Понад 17 тис. наданих медичних послуг: АЗК UPG та FRIDA Ukraine продовжують допомагати цивільним

28 грудня, 2023 четвер
12:38
Новини АЗК UPG та FRIDA Ukraine продовжують допомагати цивільним

Чотири місяці тому мережа АЗК UPG та місія медичних волонтерів FRIDA Ukraine об'єднали зусилля. За цей час понад 17 тис. якісних медичних послуг отримали мешканці громад Донеччини, Херсонщини, Запоріжжя, Миколаївщини, Сумщини, Харківщини

Відбуваються місії й на захід країни. Тут на лікарів чекають вихованці дитячих будинків, евакуйовані з прифронтових територій. 

За плечима медиків уже понад 24 тис. км. Дістатися дорослих і маленьких пацієнтів їм щоразу допомагає АЗК UPG: мережа повністю закриває потреби автопарку FRIDA Ukraine у пальному, виділяючи тисячі літрів щомісяця. Знаходять лікарі підтримку й в іншому: компанія допомагає в облаштуванні мобільних бригад, годує смачними обідами, зігріває кавою на своїх АЗК, які є на шляху місій. Так UPG підсилює тих, хто, ризикуючи власним життям, рятує інших.  

"Допомагаємо лікарям бути там, де на них сьогодні чекають найбільше. Адже часто цивільні на тих територіях, де не вщухають обстріли, роками не бачать медиків. Важливо, що всупереч обставинам виїзди FRIDA Ukraine в гарячі точки відбуваються регулярно. Це дає змогу не лише оглядати пацієнтів і призначити їм лікування, а й стежити, як триває одужання. Разом із ними радіємо кожній історії про допомогу, яка надійшла вчасно", — каже маркетинг-директорка мережі Надія Гануліч-Манукян.

АЗК UPG та FRIDA Ukraine

FRIDA Ukraine та UPG поділилися теплом із вихованцями семи будинків дитини. Фото: АЗК UPG та FRIDA Ukraine

 

Енергія добра об'єднує 

В UPG розповіли, що така підтримка фонду є можливою в тому числі завдяки участі клієнтів мережі. Насправді сьогодні підставити плече цивільним, які постраждали від бойових дій, може кожен. Для цього потрібно лише придбати гарячий напій на будь-якому автозаправному комплексі UPG. Частину коштів із продажу спрямують на втілення благодійної ініціативи "Енергія добра" — допомогу українцям на прифронтових і деокупованих територіях. 

"Ми піклуємося про кожного клієнта, зігріваючи гарячими напоями, а вони одразу ж передають енергію добра іншим — людям, які сьогодні перебувають у важких обставинах. Так ми допомагаємо світлу бути яскравішим і, переконані, врешті воно обов’язково переможе темряву", — коментують у компанії.

Дитячі будинки, до яких навідуються лікарі з FRIDA Ukraine, стали підопічними й для UPG. Мережа заправляє авто медиків, які їдуть до малечі на Закарпаття, Львівщину, Івано-Франківщину та Житомирщину. Ці виїзди не поодинокі — вони відбуваються на постійній основі, тож динаміку одужання дітей лікарі теж тримають під контролем. Консультують та підтримують персонал закладів, який сьогодні має подвійне навантаження.

В UPG розповіли, що напередодні свят їм вдалося поділилися теплом із вихованцями семи будинків дитини у різних куточках країни: "Роздали сотні подарунків, але тішили діток не лише гостинцями — щосили намагалися подарувати їм справжнє свято. Для підопічних Житомирського обласного спеціалізованого будинку дитини організували ляльковий театр, де роль акторів виконували юні волонтери з FRIDA Academy".

АЗК UPG та FRIDA Ukraine

 Дитячі будинки, до яких навідуються з FRIDA Ukraine та UPG. Фото: АЗК UPG та FRIDA Ukraine

 

Місія — рятувати життя

Загалом від початку повномасштабної війни якісну медичну допомогу від FRIDA Ukraine отримали понад 45 тис. українців. Свої зусилля об'єднали майже 1000 максимально вмотивованих і професійних лікарів з України та всього світу. 

Як розповідають медики, для багатьох українців сьогодні їхній приїзд — часто єдина можливість отримати консультацію вузькопрофільного фахівця, пройти обстеження та одразу ж розпочати лікування. Люди найчастіше скаржаться на погіршення психологічного стану, панічні атаки, страждають на безсоння, зниження зору, гормональні порушення тощо. Тож лікарів-психологів, ендокринологів, офтальмологів та онкологів тут чекають у першу чергу.

 "Наш виїзд — дуже комплексний. Загалом для прийому вирушають дві команди, які розділяються на 25-35 лікарів-волонтерів різних профілів. Людина отримає консультацію, якої потребує. Для досліджень у нас є відповідне обладнання високої якості. Можна зробити УЗД всіх органів, а за потреби — дерматоскопію, офтальмоскопію, перевірити очний тиск, підібрати окуляри. Все, що лікар може зробити, весь спектр послуг, який він може надати у себе в поліклініці, — все це є у нашому виїзному госпіталі. До того ж у нас є мобільна лабораторія, стоматологія, а також гінекологія", — розповідає керівниця проєкту FRIDA Ukraine Владислава Романюк.

Благодійні місії, які відбуваються за підтримки національної мережі АЗК  UPG, — це не лише про медичну допомогу, а й про стабільність, яка надає можливість людям почуватися впевненішими у завтрашньому дні. Адже щоразу приїзд медиків означає, що ти не сам на сам зі своєю бідою. І саме тому національна мережа АЗК підсилюватиме волонтерів-медиків, доки у цьому буде потреба.

АЗК UPG та FRIDA Ukraine

FRIDA Ukraine та UPG допомагають лікарям бути там, де на них чекають найбільшею Фото: АЗК UPG та FRIDA Ukraine


 
Україна
волонтери
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