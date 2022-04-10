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Головна війна з Росією Понад 2 тис. військовозобов'язаних чоловіків намагалися втекти від війни з початку повномасштабного вторгнення Росії, – прикордонники

Понад 2 тис. військовозобов'язаних чоловіків намагалися втекти від війни з початку повномасштабного вторгнення Росії, – прикордонники

10 квітня, 2022 неділя
14:34

Прикордонники з початку повномасштабного вторгнення Росії затримали майже 2,2 тис. військовозобов'язаних чоловіків, що намагалися втекти від війни

Про це повідомила Державна прикордонна служба у "Фейсбук".

"З початку повномасштабного вторгнення росії на кордоні затримали майже 2,2 тисячі військовозобов’язаних чоловіків. Частина з них, із надією обійти обмеження на виїзд за кордон, стали жертвами шахраїв. Останні через анонімні канали пропонують незаконні послуги, за які беруть кошти і зникають", – повідомило відомство в соцмережі.

Держприкордонна служба фіксує намагання підкупити прикордонників або використати підробні документи, якими військовозобов'язані "приписують" інвалідність собі або дитині, підробляють свідоцтва про смерть дружин або "додають" собі фіктивних дітей (як відомо, батьки трьох та більше дітей можуть перетнути державний кордон).

Однак більшість порушників намагаються перетнути кордон за межами пункту пропуску за допомогою провідників.

"Останні, як показує досвід, не дуже переймаються безпекою своїх "підопічних". Днями правоохоронці затримали перевізника – громадянина Молдови, який на маленькому двомісному човні переплив Дністер, щоб забрати з України чотирьох чоловіків. Їх прикордонники теж затримали", – повідомили у відомстві.

Але не всім так таланило: траплялося, що правоохоронці виявляли тіла чоловіків на берегах прикордонних водойм. Так само порушниками виявилися чоловіки, які стали жертвами негоди у Карпатах.

Так, прикордонники Мукачівського загону зі співробітниками ДСНС визволили зі снігового полону сімох осіб, двоє з яких через обмороження уже не могли самостійно пересуватися. Шестеро з врятованих хотіли нелегально потрапити в Румунію – їх оштрафували. Сьомий виявився їхнім неповнолітнім провідником. За цим фактом розпочате кримінальне провадження.

Про виявленя жертв негоди повідомили також румунські прикордонники – чоловіки отримали обмороження, є вірогідність загибелі людей, які зірвалися в урвище.


Нагадаємо, в Україні в березні розпочалась мобілізація військових, які не входили до списку резервістів першої черги.

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Державна прикордонна служба України
військовозобов'язані
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