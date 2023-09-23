Понад 2,8 тисячі населених пунктів залишаються окупованими від початку повномасштабного вторгнення
Станом на вересень 2023 року від початку повномасштабного вторгнення Росії в тимчасовій окупації перебувають 2 804 населені пункти у 144 територіальних громадах України
Про це повідомляє Школа політичної аналітики Національного університету Києво-Могилянської академії.
Згідно з відповіддю Мінреінтеграції на запит Школи політичної аналітики НаУКМА від початку повномасштабного вторгнення деокуповано 687 населених пунктів у 87 територіальних громадах.
Станом на вересень 2023 року в окупації перебувають 2 804 населені пункти у 144 територіальних громадах, що були захоплені після 24.02.2022.
Статистичні дані щодо кількості осіб, що перебувають на тимчасово окупованій території у Міністерства наразі відсутні.
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З 21 вересня 2023 року на тимчасово захоплених територіях України запрацювали фейкові суди, які виноситимуть вироки усім, хто не згоден з російською окупацією.
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