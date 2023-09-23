Понад 2,8 тисячі населених пунктів залишаються окупованими від початку повномасштабного вторгнення

Про це повідомляє Школа політичної аналітики Національного університету Києво-Могилянської академії.

Згідно з відповіддю Мінреінтеграції на запит Школи політичної аналітики НаУКМА від початку повномасштабного вторгнення деокуповано 687 населених пунктів у 87 територіальних громадах.

Станом на вересень 2023 року в окупації перебувають 2 804 населені пункти у 144 територіальних громадах, що були захоплені після 24.02.2022.

Статистичні дані щодо кількості осіб, що перебувають на тимчасово окупованій території у Міністерства наразі відсутні.