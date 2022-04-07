Понад 300 рідкісних картин, три квартири, снігоходи: поліція арештувала майно дружини Медведчука Оксани Марченко
Оксана Марченко є кінцевим бенефіціаром одного з товариств, нерухомість якого обшукали слідчі ДСР та кіберполіція
Про це повідомляє Національна поліція України.
Зазначається, що слідчі ДСР та кіберполіція провели обшуки дачі Медведчука "Ведмежа дубрава", а також нерухомості одного з товариств, кінцевою власницею якого Оксана Марченко.
"Правоохоронці вилучили понад 300 картин відомих художників (Бокшай, Ерделі, Манайло, Шолтес, Глюк), снігоходи, квадроцикли та автомобілі", - йдеться в повідомленні.
На опублікованому поліцією відео з місця подій видно, що до цього списку додалися ще снігоходи, квадроцикли та, як мінімум, один автомобіль.
Також Офіс генерального прокурора задовольнив клопотання слідчих про арешт трьох квартир та двох майнових комплексів. Готуються клопотання до суду про накладення арешту на вилучене в ході обшуків майно.
Відомо, що арештовані активи передадуть в управління агентству з розшуку та менеджменту активів.
"Кошти, отримані від реалізації арештованих активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої ворогом інфраструктури", - додали в повідомленні.
- Нагадаємо, Рада планує націоналізувати все майно РФ в Україні.
- Раніше політолог Віктор Небоженко заявляв, що націоналізація російського майна могла б зупинити наступ агресора ще влітку.
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