Понад 300 рідкісних картин, три квартири, снігоходи: поліція арештувала майно дружини Медведчука Оксани Марченко

Про це повідомляє Національна поліція України.



Зазначається, що слідчі ДСР та кіберполіція провели обшуки дачі Медведчука "Ведмежа дубрава", а також нерухомості одного з товариств, кінцевою власницею якого Оксана Марченко.



"Правоохоронці вилучили понад 300 картин відомих художників (Бокшай, Ерделі, Манайло, Шолтес, Глюк), снігоходи, квадроцикли та автомобілі", - йдеться в повідомленні.



На опублікованому поліцією відео з місця подій видно, що до цього списку додалися ще снігоходи, квадроцикли та, як мінімум, один автомобіль.



Нагадаємо, Рада планує націоналізувати все майно РФ в Україні.

Раніше політолог Віктор Небоженко заявляв, що націоналізація російського майна могла б зупинити наступ агресора ще влітку.

Також Офіс генерального прокурора задовольнив клопотання слідчих про арешт трьох квартир та двох майнових комплексів. Готуються клопотання до суду про накладення арешту на вилучене в ході обшуків майно.Відомо, що арештовані активи передадуть в управління агентству з розшуку та менеджменту активів."Кошти, отримані від реалізації арештованих активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої ворогом інфраструктури", - додали в повідомленні.