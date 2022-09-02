Понад 390 вагонів на 400 млн грн: в Україні арештували майно російських і білоруських підприємств
На майно російських і білоруських підприємств накладено арешт
Про це інформує Нацполіція.
У ході досудового розслідування, розпочатого за ч. 2 ст. 110-2 ККУ, було виявлено майно восьми російських та двох білоруських підприємств, а саме понад 390 залізничних вагонів. Їхня ринкова вартість сягає близько 400 млн грн.
На виявлене майно цих підприємств було накладено арешт. Слідство триває.
Ч. 2 ст. 110-2 ККУ передбачає покарання за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
- Раніше арешт наклали на майно одного з Вінницьких підприємств, яке займалося виготовленням побутової хімії та діяло в інтересах російських власників. Пізніше арештоване майно передали до АРМА.
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