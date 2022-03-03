Понад 500 іноземних медиків готові надати допомогу Україні - МОЗ
Більше ніж пів тисячі медичних працівників з інших країн виявили бажання приїхати до України та разом з українськими лікарями допомагати постраждалим.
Про це повідомляє Міністерство здоров'я України, передає Еспресо.TV.
"Через реєстраційну форму, що була опублікована на сайті МОЗ, зареєструвалися понад 500 іноземних медичних працівників. Це лікарі, медичні сестри та парамедики з країн Європейського Союзу, Великої Британії, Швейцарії, Туреччини, Азербайджану, Ізраїлю, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки, Індії, Йорданії, Бразилії та інших країн, які виявили бажання приїхати до України та разом з українськими лікарями допомагати постраждалим", - розповіли у відомстві.
Реєстрація залишається відкритою для всіх медиків із дружніх Україні країн.
Детальніше, як можна зареєструватись, а також номери телефонів національних координаторів, можна дізнатися на сайті МОЗ.
Міністерство охорони здоров’я висловлює вдячність кожному за пропозиції надати допомогу Україні. "Ваша допомога в умовах збройної агресії Російської Федерації для нас надважлива", - наголосили в МОЗ.
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Нагадаємо, за сім днів повномасштабної війни з РФ загинуло понад 2 000 мирних українців, не враховуючи захисників.
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