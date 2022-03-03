Понад 500 іноземних медиків готові надати допомогу Україні - МОЗ

Про це повідомляє Міністерство здоров'я України, передає Еспресо.TV.



"Через реєстраційну форму, що була опублікована на сайті МОЗ, зареєструвалися понад 500 іноземних медичних працівників. Це лікарі, медичні сестри та парамедики з країн Європейського Союзу, Великої Британії, Швейцарії, Туреччини, Азербайджану, Ізраїлю, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки, Індії, Йорданії, Бразилії та інших країн, які виявили бажання приїхати до України та разом з українськими лікарями допомагати постраждалим", - розповіли у відомстві.



Реєстрація залишається відкритою для всіх медиків із дружніх Україні країн.



Детальніше, як можна зареєструватись, а також номери телефонів національних координаторів, можна дізнатися на сайті МОЗ.



Міністерство охорони здоров’я висловлює вдячність кожному за пропозиції надати допомогу Україні. "Ваша допомога в умовах збройної агресії Російської Федерації для нас надважлива", - наголосили в МОЗ.

Нагадаємо, за сім днів повномасштабної війни з РФ загинуло понад 2 000 мирних українців, не враховуючи захисників.

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