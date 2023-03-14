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Понад 500 завдань: Кабмін затвердив план пріоритетних дій на 2023 рік

14 березня, 2023 вiвторок
17:39
Економіка

Під час засідання 14 березня Кабінет Міністрів затвердив План пріоритетних дій уряду на 2023 рік

Про це повідомили у пресслужбі Кабміну.

"План дій уряду складається з більш ніж 500 завдань. Це законопроєти, постанови, програми та проєкти. Це позитивні зміни для громадян та бізнесу, нові реформи, трансформація України. Вже зараз. Не чекаючи завершення цієї війни. Це все для нашої перемоги. Для відбудови. Для сильної та оновленої України", – сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, презентуючи план.

План пріоритетних дій містить такі основні напрямки:

  • Безпека та оборона
  • Інтеграція в ЄС та НАТО
  • Енергетична безпека
  • Відбудова країни
  • Макрофінансова стабільність та підтримка бізнесу
  • Ветеранська політика
  • Безпечна, доступна та якісна освіта
  • Продовження децентралізації та регіональний розвиток
  • Підтримка громадян, які опинились у складних обставинах
  • Ефективне державне управління
  • Наука та інновації для розвитку
  • Здорова нація
  • Санкційна політика та верховенство права
  • Захист довкілля

Щодо конкретних завдань, то, зокрема, в напрямку "Безпека й оборона" такими визначено: збільшення виробництва власних боєприпасів і ракет, залучення до розвитку оборонно-промислового комплексу приватного сектору; співробітництво з партнерами задля отримання й виробництва озброєння та техніки; забезпечення армії дронами, зокрема й власного виробництва; впровадження інтегрованої системи закупівель продукції оборонного призначення; розмінування  звільнених територій; реалізація формули миру разом із партнерами.

Презентуючи план дій, прем'єр-міністр Шмигаль зупинився й на ветеранській політиці, яка, за його словами, передбачає "формування ефективної системи переходу від військової служби до цивільного життя". Він анонсував запровадження трирівневої системи психологічної допомоги, сервіси в межах проєкту е-Ветеран, а також нові принципи роботи військово-лікарських комісій.

У сфері держуправління Кабмін Шмигаля обіцяє подальше впровадження цифровізації, ефективне управління державним майном та дебюрократизацію. 

"Продовжимо впровадження нових цифрових послуг для громадян та бізнесу. Цифровізація в надрокористуванні, управлінні відходами, лісовому господарстві", – сказав Шмигаль.

Також Денис Шмигаль анонсував роботу над створенням міжнародного трибуналу, який розглядатиме злочини РФ в Україні, підготовку міжнародного договору для конфіскації російських активів на Заході та працю "над підвищенням ефективності санкційної політики".

Як зазначив Денис Шмигаль, у напрямі досягнення макрофінансової стабільності й підтримки бізнесу уряд працює над забезпеченням фінансування всіх критичних видатків. 

"Працюємо з партнерами, працюємо над новою програмою з МВФ. Плануємо масштабну дерегуляцію для бізнесу. Продовжимо скасовувати непотрібні дозволи та ліцензії", – сказав він.

Прем’єр-міністр додав, що у 2023 році надалі діятимуть і навіть розширяться основні програми підтримки малого й середнього бізнесу: кредити в межах 5-7-9, безповоротні гранти єРобота, портфельні гарантії. Також уряд запевнив, що допоможе аграріям із посівною, зі збором врожаю і з його зберіганням.

"Будемо впроваджувати стандарти ОЕСР. Продовжуємо курс на зменшення ролі держави в економіці. Це означає не лише продовження малої приватизації, а й відновлення великої приватизації, аби дати стимули для відновлення економіки", – окреслив плани Шмигаль.

У напрямі соцполітики та підтримки громадян, які опинились у складних життєвих обставинах, уряд обіцяє покращити адресність виплат і збільшення їх для тих, хто цього дійсно потребує.

"Запроваджуємо принцип гарантованої базової соціальної допомоги, яка залежатиме від рівня доходів і буде спрямована на підтримку найвразливіших прошарків населення", – уточнив прем'єр-міністр.

В освіті, за його словами, уряд має намір продовжити реформу "Нової української школи", розширити напрями грантової підтримки від Національного фонду досліджень, а також працювати над забезпеченням закладів освіти якісними укриттями. 

Кабмін також анонсував продовження реформи децентралізації, зокрема затвердження плану відновлення та розвитку регіонів, а також нової стратегії регіонального розвитку до 2027 року.

У сфері охорони здоров'я в плані анонсовано продовження медичної реформи, розширення програми "Доступні ліки".

У сфері захисту довкілля, як зауважив Шмигаль, будуть визначені основні принципи кліматичної політики, врегульовуватимуться відносини у сфері управління відходами, буде реалізовуватися екологічна ініціатива "Масштабне заліснення України" й інші природоохоронні заходи.

Шмигаль додав, що кожен міністр нестиме особисту відповідальність за виконання проєктів і реформ, передбачених для його відомства.

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