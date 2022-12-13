Про це в інтерв'ю SVT заявив міністр співробітництва у сфері розвитку Юган Форсселл.

"Люди в Україні зараз переживають дуже важкі часи, і тому Швеція виділяє понад півмільярда крон на довгострокову реконструкцію країни", – сказав він.

Подробиці нового пакета допомоги будуть представлені на конференції донорів України в Парижі, яка відбудеться у вівторок. За словами шведського міністра, йдеться про допомогу у відбудові зруйнованих шкіл, лікарень, інфраструктури та сільського господарства.

"(Це потрібно) як для того, щоб полегшити задоволення потреб, так і для того, щоб посилити стійкість України, щоб вона могла продовжувати протистояти вторгненню", – зазначив Форсселл.

Міністр уряду Швеції також наголосив, що підтримка України збережеться у довгостроковій перспективі.

"Ми чітко дали зрозуміти: ми будемо підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Це не перший пакет допомоги і не останній. На зустрічах міністрів закордонних справ, які я відвідую, я бачу, що існує великий міжнародний інтерес, і нам також потрібно буде робити більше в майбутньому", – додав він.

Нагадаємо, 29 листопада Швеція анонсувала рекордний пакет допомоги для України. Тоді глава МЗС Швеції Тобіас Біллстрем повідомив, що допомога для України становитиме на 100 млн євро більше, ніж усі попередні рази.

11 грудня шведський уряд ухвалив дев'ятий пакет допомоги Україні, зокрема країна передасть для українських військових системи ППО та зимову амуніцію. За офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція надала Україні військову та гуманітарну допомогу на суму близько 5,2 мільярда шведських крон (477 мільйонів євро).

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb