Понад €55 млн на відновлення інфраструктури. Швеція надає Україні ще один пакет допомоги
Уряд Швеції надасть додаткові 600 мільйонів крон (55,08 мільйона євро) на допомогу з відновленням пошкодженої внаслідок російських атак інфраструктури в Україні
Про це в інтерв'ю SVT заявив міністр співробітництва у сфері розвитку Юган Форсселл.
"Люди в Україні зараз переживають дуже важкі часи, і тому Швеція виділяє понад півмільярда крон на довгострокову реконструкцію країни", – сказав він.
Подробиці нового пакета допомоги будуть представлені на конференції донорів України в Парижі, яка відбудеться у вівторок. За словами шведського міністра, йдеться про допомогу у відбудові зруйнованих шкіл, лікарень, інфраструктури та сільського господарства.
"(Це потрібно) як для того, щоб полегшити задоволення потреб, так і для того, щоб посилити стійкість України, щоб вона могла продовжувати протистояти вторгненню", – зазначив Форсселл.
Міністр уряду Швеції також наголосив, що підтримка України збережеться у довгостроковій перспективі.
"Ми чітко дали зрозуміти: ми будемо підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Це не перший пакет допомоги і не останній. На зустрічах міністрів закордонних справ, які я відвідую, я бачу, що існує великий міжнародний інтерес, і нам також потрібно буде робити більше в майбутньому", – додав він.
- Нагадаємо, 29 листопада Швеція анонсувала рекордний пакет допомоги для України. Тоді глава МЗС Швеції Тобіас Біллстрем повідомив, що допомога для України становитиме на 100 млн євро більше, ніж усі попередні рази.
- 11 грудня шведський уряд ухвалив дев'ятий пакет допомоги Україні, зокрема країна передасть для українських військових системи ППО та зимову амуніцію. За офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція надала Україні військову та гуманітарну допомогу на суму близько 5,2 мільярда шведських крон (477 мільйонів євро).
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