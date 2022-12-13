Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Понад €55 млн на відновлення інфраструктури. Швеція надає Україні ще один пакет допомоги

Понад €55 млн на відновлення інфраструктури. Швеція надає Україні ще один пакет допомоги

13 грудня, 2022 вiвторок
00:58
Економіка Швеція Україна

Уряд Швеції надасть додаткові 600 мільйонів крон (55,08 мільйона євро) на допомогу з відновленням пошкодженої внаслідок російських атак інфраструктури в Україні

Про це в інтерв'ю SVT заявив міністр співробітництва у сфері розвитку Юган Форсселл.

"Люди в Україні зараз переживають дуже важкі часи, і тому Швеція виділяє понад півмільярда крон на довгострокову реконструкцію країни", – сказав він.

Подробиці нового пакета допомоги будуть представлені на конференції донорів України в Парижі, яка відбудеться у вівторок. За словами шведського міністра, йдеться про допомогу у відбудові зруйнованих шкіл, лікарень, інфраструктури та сільського господарства.

"(Це потрібно) як для того, щоб полегшити задоволення потреб, так і для того, щоб посилити стійкість України, щоб вона могла продовжувати протистояти вторгненню", – зазначив Форсселл.

Міністр уряду Швеції також наголосив, що підтримка України збережеться у довгостроковій перспективі.

"Ми чітко дали зрозуміти: ми будемо підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Це не перший пакет допомоги і не останній. На зустрічах міністрів закордонних справ, які я відвідую, я бачу, що існує великий міжнародний інтерес, і нам також потрібно буде робити більше в майбутньому", – додав він.

  • Нагадаємо, 29 листопада Швеція анонсувала рекордний пакет допомоги для України. Тоді глава МЗС Швеції Тобіас Біллстрем повідомив, що допомога для України становитиме на 100 млн євро більше, ніж усі попередні рази.
  • 11 грудня шведський уряд ухвалив дев'ятий пакет допомоги Україні, зокрема країна передасть для українських військових системи ППО та зимову амуніцію. За офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція надала Україні військову та гуманітарну допомогу на суму близько 5,2 мільярда шведських крон (477 мільйонів євро).

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Швеція
війна з Росією
допомога Україні
Читайте також:
11 грудня, 2022 неділя
"Не все так однозначно": ексфутболіст Тимощук вперше висловився про війну РФ проти України
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
Автор Антін Борковський
11 грудня, 2022 неділя
Путіну доведеться генералів перестріляти, щоб не вчинили заколот, - Фейгін
Песков
12 грудня, 2022 понедiлок
Британська розвідка пояснила, що стоїть за новими заявами Кремля про цілі війни проти України
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.42
    Купівля 39.42
    Продаж 40.19
  • EUR
    Купівля 40.8
    Продаж 41.87
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
13 грудня
00:31
G7
Путін відповідатиме за воєнні злочини в Україні, а Росія заплатить за руйнування, - заява G7
00:30
Бен Воллес
Міноборони Британії про надання Україні зброї більшої дальності: "Відкриті до розгляду подальших дій"
2022, понедiлок
12 грудня
23:51
Золотий глобус
Кінопремія "Золотий глобус 2023": оголошено номінантів
23:00
Володимир Зеленський
"Дуже хочеться на море": Зеленський заявив, що буде президентом до перемоги України у війні
22:51
Пункт незламності
В Україні створили бота для пошуку Пунктів незламності
22:51
міна сапер розмінування
На Донеччині під час розмінування загинули троє піротехніків ДСНС, ще двоє поранені
22:30
Огляд
Херсон - місто-привид, війна закінчиться, коли помре Путін. Світові ЗМІ про Україну 12 грудня
22:24
санкції проти РФ
ЄС погодив санкції проти Ірану за постачання зброї Росії
22:11
Дія отримала нагороду від Eurobest
За досягнення у сфері комунікацій та реклами в Європі: Дія отримала нагороду від Eurobest
22:10
Огляд
МіГ-29
Переможні новини 292-го дня війни: багаті країни "їдуть" в Україну та оголошення підозри російським генералам
21:48
Російський обстріл, вибух, Сумщина
РСЗВ, міномети, гранатомети: впродовж доби окупанти 38 разів обстріляли Сумщину
21:42
МіГ-29
"Потрібне сучасне озброєння": в ЗСУ прокоментували намір Словаччини надати Україні винищувачі МіГ-29
21:40
Укрзалізниця
Через погодні умови затримується низка потягів
21:35
Одеса
В Одесі обмежать інформацію про відновлення інфраструктури, аби ворог не використав її для обстрілів, - ОВА
21:35
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія вийшла на виробництво 40 крилатих ракет на місяць. Колонка Згурця
21:27
В Ірані привселюдно повісили протестувальника
21:20
Ексклюзив
Зруйнована будівля Маріупольської міської лікарні №1
У квітні баланс жителів Маріуполя буде не на користь українців, - Андрющенко
20:43
Три кроки для наближення миру: Зеленський звернувся до саміту G7
20:04
OPINION
Ігор Гулик
Хто мріє про столітню війну?
20:02
Міністр енергетики України взяв участь у засіданні Координаційної групи з енергетики G7+, до якої входять представники країн "Групи семи"
Критична ситуація з енергопостачанням після російських обстрілів України потребує посилення міжнародної допомоги, – міністр енергетики Галущенко
19:58
ЗСУ
ЗСУ за добу завдали 8 ударів по районах зосередження особового складу росіян і 2 - по пунктах управління
19:57
OPINION
Микола Княжицький
Законопроєкт про медіа, який вносять у Раду, далекий від європейських стандартів
19:47
Харківщина, Харківська область, ракетний удар, обстріл, вибух
Окупанти за добу завдали 6 ракетних ударів, 4 з яких - по інфраструктурі Донеччини
19:31
Олімпіада-2022
Олімпіада-2024: США підтримують участь спортсменів із РФ і Білорусі під нейтральним прапором
19:03
Юрій Бойко
Проконсультується зі Шмигалем: Зеленський відповів на петицію про позбавлення Юрія Бойка звання "Герой України"
19:03
окупанти орки
Аби поповнити втрати в живій силі, окупанти мобілізували 28 жінок, - Генштаб
18:59
БМП. вбиті росіяни
З початку війни Україна підготувала для передачі Росії 1205 останків загиблих окупантів
18:37
Ексклюзив
Білорусь кордон стіна
Можна очікувати, що з боку Білорусі буде атака не на Україну, а на Польщу чи країни Балтії, - військовий аналітик Гетьман
18:35
Дмитро Кулеба
Кулеба закликав держави ЄС підтримати створення спецтрибуналу для РФ
18:29
Компанія Blizzard заявила, що відеогра Diablo IV не буде доступна в Росії та Білорусі
18:26
Анонс
Путін піде на ДНО через конфронтацію із Заходом. Програма "На зв'язку" о 18:30
18:17
Ексклюзив
білоруські військові
Для нового наступу з Білорусі потрібна важка техніка та професійні військові, цього там немає, - військовий експерт Нарожний
18:10
Оновлено
Окупанти кілька разів обстріляли Херсон: є загиблі й поранені, пошкоджено газогін і два медзаклади
18:00
на фото пошкодження від вибуху туристичного пальника на Одещині
Пошкоджено фасадну стіну та вікно: рятувальники показали наслідки вибуху туристичного пальника на Одещині
18:00
OPINION
Олександр Вільчинський
Будувати під час війни
17:58
енергетика ЛЕП електрика
Європейське Енергетичне співтовариство допоможе Укрнерго позиватися проти Росії
17:57
У тимчасово окупованому Скадовську вибухнуло авто колаборанта Булюка
17:51
Анонс
Кремлівським пропагандистам трєвожно. Програма "Конєц спєцопєрациї" о 18:00
17:39
Зеленський
Путін боїться смерті: Зеленський пояснив, чому РФ навряд чи застосує ядерну зброю
17:34
україна польща
Польща й Німеччина мають просити в ЄС більше фінпідтримки для допомоги українським біженцям, - Дуда
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV