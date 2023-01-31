Понад 60 Bradley відбули зі США в Україну, - Пентагон

Про це повідомляє транспортне командування збройних сил США.

У повідомленні йдеться, що партія у понад 60 Bradley вирушила від берегів Північного Чарльстона (Південна Кароліна) в Україну.

Відправлені Bradley "забезпечать українським силам додаткові наступальні та оборонні можливості для захисту своїх кордонів від незаконного вторгнення Росії".

"Ситуація в Україні дійсно вивела на перший план важливість матеріально-технічного забезпечення та складність проєктування та підтримки потужності. Наша підтримка України була б неможливою без міцних відносин, які ми маємо з нашими союзниками та партнерами, які забезпечили доступ, базування та політ для полегшення доставлення допомоги", — сказала генерал ВПС Жаклін Ван Овост, командувач USTRANSCOM, під час інтерв’ю Joint Force Quarterly.

Нагадаємо, у двох масштабних пакетах військової допомоги США оголосили про передачу Україні понад 100 бойових машин піхоти Bradley, яких називають "убивцями танків". Зараз українські військові проходять кількатижневі тренування на цих системах у Німеччині.

24 січня у Пентагоні повідомили, що перша партія бойових машин піхоти Bradley американського виробництва мають прибути в Україну у "відносно близькому майбутньому", впродовж тижнів.

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