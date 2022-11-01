Понад 600 солдатів, 4 гелікоптери та літак: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
За час повномасштабної війни проти України Росія втратила 72 470 військових, 276 літаків і 257 гелікоптерів
Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 1 листопада орієнтовно складають:
-
особового складу ‒ близько 72 470 (+650) осіб ліквідовано
-
танків ‒ 2698 (+12) од.
-
бойових броньованих машин ‒ 5501 (+16) од.
-
артилерійських систем – 1730 (+2) од.
-
РСЗВ – 383 (+0) од.
-
засоби ППО ‒ 197 (+0) од.
-
літаків – 276 (+1) од.
-
гелікоптерів – 257 (+4) од.
-
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1415 (+2) од.
-
крилаті ракети ‒ 397 (+45) од.
-
кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.
-
автомобільної техніки та автоцистерн – 4143 (+15) од.
-
спеціальна техніка ‒ 154 (+0)
Найбільших втрат ворог зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.48
Купівля 39.48Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 38.56Продаж 39.61
- Актуальне
- Важливе