Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 1 листопада орієнтовно складають:

особового складу ‒ близько 72 470 (+650) осіб ліквідовано

танків ‒ 2698 (+12) од.

бойових броньованих машин ‒ 5501 (+16) од.

артилерійських систем – 1730 (+2) од.

РСЗВ – 383 (+0) од.

засоби ППО ‒ 197 (+0) од.

літаків – 276 (+1) од.

гелікоптерів – 257 (+4) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1415 (+2) од.

крилаті ракети ‒ 397 (+45) од.

кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4143 (+15) од.

спеціальна техніка ‒ 154 (+0)

Найбільших втрат ворог зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

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