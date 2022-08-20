Понад 650 тисяч тонн українського зерна вже прямують на ринки світу, — Гутерреш

Про це заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час пресконференції в Туреччині.

"Ми напружено працюємо у співпраці зі США та ЄС для того, щоб ці перешкоди були усунені. Щоб ми могли дозволити зробити те, що ми бачимо, що надзвичайно важливо для людей, особливо в тих країнах, що розвиваються", — наголосив Генсекретар ООН.

За словами Гутерреша, країни, що застосували санкції, не поширять їх на харчові добрива, проте існує "певний ефект" у приватному секторі, і є низка перешкод та труднощів, які необхідно подолати.

Станом на 13 серпня з українських портів вийшли 16 суден із вантажем для семи країн у Європі, Азії та Африці.

15 серпня стало відомо, що ще шести суднам дали дозвіл на прохід через морський гуманітарний коридор у Чорному морі та вивезення українського зерна.

17 серпня з портів Одеса та Чорноморськ вийшли ще чотири судна з українським продовольством.

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