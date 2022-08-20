English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Понад 650 тисяч тонн українського зерна вже прямують на ринки світу, — Гутерреш

Понад 650 тисяч тонн українського зерна вже прямують на ринки світу, — Гутерреш

20 серпня, 2022 субота
17:52
Світ Антоніу Гутерреш

Близько 650 тисяч тонн українського зерна прямують на світові ринки, що показує потенціал роботи зернової угоди та спільного координаційного центру у Стамбулі

Про це заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час пресконференції в Туреччині.

"Ми напружено працюємо у співпраці зі США та ЄС для того, щоб ці перешкоди були усунені. Щоб ми могли дозволити зробити те, що ми бачимо, що надзвичайно важливо для людей, особливо в тих країнах, що розвиваються", — наголосив Генсекретар ООН.

За словами Гутерреша, країни, що застосували санкції, не поширять їх на харчові добрива, проте існує "певний ефект" у приватному секторі, і є низка перешкод та труднощів, які необхідно подолати.

  • Станом на 13 серпня з українських портів вийшли 16 суден із вантажем для семи країн у Європі, Азії та Африці.
  • 15 серпня стало відомо, що ще шести суднам дали дозвіл на прохід через морський гуманітарний коридор у Чорному морі та вивезення українського зерна.
  • 17 серпня з портів Одеса та Чорноморськ вийшли ще чотири судна з українським продовольством.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
ООН
зерно
Антоніу Гутерреш
Читайте також:
Олександр Кукурба
Автор Тетяна Яворська
20 серпня, 2022 субота
Герої України. Олександр Кукурба – повітряний бешкетник, який став жахом для окупантів
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (праворуч)
20 серпня, 2022 субота
Усик - Джошуа: де та коли дивитися бій українця проти британця
Інна Совсун
19 серпня, 2022 п'ятниця
Реформа НУШ під загрозою, це чергова підстава звільнити Шкарлета, - нардепка Совсун
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.46
    Купівля 39.46
    Продаж 40.27
  • EUR
    Купівля 39.7
    Продаж 40.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
20 серпня
18:27
"Вибухнула бомба на шляху": У Маріуполі скоїли замах на життя мера-колаборанта
"Вибухнула бомба на шляху": У Маріуполі скоїли замах на життя мера-колаборанта
18:22
Польща
"Це питання, яке треба було розв’язати давно": Польща якнайшвидше завершить декомунізацію
18:11
Оновлено
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (праворуч)
Усик - Джошуа: онлайн-трансляція бою
18:06
"Підписка за 24$": на платформі UNITED24 запустили нову ініціативу для підтримки України
"Підписка за 24$": на платформі UNITED24 запустили нову ініціативу для підтримки України
18:01
В’ячеслав Мартинов і Олег Шитов
Двоє бійців з Шостки загинули на передовій
17:38
Кількість загиблих від удару РФ по гуртожитку у Харкові зросла до 18
Кількість загиблих від удару РФ по гуртожитку у Харкові зросла до 18
17:33
Ексклюзив
Валерій Чалий
Пропозиції Ердогана базувати подальші угоди на основі зернової схеми - абсолютно контрпродуктивні для України, - дипломат Чалий
17:16
Оновлено
П'ятиповерхівка у Вознесеньску після удару. 20 серпня 2022 року
Рашисти влучили у п'ятиповерхівку в Вознесенську: поранено 9 дорослих і 3 дітей, діти всі тяжкі
17:11
На фото українське поле пшениці
США закуплять 150 тисяч тонн українського зерна для подолання продовольчої кризи у світі
17:02
велопробіг
Зібрали майже 180 тис. грн для ЗСУ: у Києві пройшов благодійний велопробіг
17:00
Анастасія Четверікова та Людмила Лузан
Українські каноїстки Лузан та Четверікова вибороли чемпіонство Європи у каное-двійці
16:55
Axioma
Ґібралтар готується до першого аукціону з продажу суперяхти російського мільярдера
16:48
Ексклюзив
Херсон
Референдум не буде проведено 11 вересня: окупанти бояться включення Херсонщини до складу РФ, - політолог Молчанов
16:43
Ексклюзив
Росатом
"Огидно": атомники з РФ спілкувались з українцями завжди, вони все розуміють і мовчать, - ексзаступник міністра енергетики
16:39
путін путлер
Взимку Захід може зрадити Україну, оскільки Путін вдасться до газового шантажу, - колишній командувач британською армією Кемп
16:30
Ексклюзив
Запорізька АЕС
"Одна радіоактивна пилинка, яку вдихнули, здатна вбити людину": біохімік розповів про те, як діяти в разі можливої аварії на Запорізькій АЕС
16:28
МЗС України закликало Австрію вислати постпреда РФ через заклик ліквідувати українську націю
16:22
похорон, герої
Кулеметник, медик, спецназівець. У Кропивницькому поховали полеглих на фронті захисників України 
16:00
Зброя зі США
Встановлено кілька рівнів нагляду за зброєю, яку постачають Україні, - Єрмак
15:47
супутниковий знімок кримського мосту
"Супутник орендований", а "ЗСУ отримували фото від партнерів": Центр при РНБО спростував фейки про проєкт "Народний байрактар"
15:35
вугілля поїзд
Китай закупив рекордний обсяг російського вугілля з великими знижками, - Reuters
15:25
У Харкові стартував проєкт з перетворення закинутих підвалів на укриття
У Харкові стартував проєкт з перетворення закинутих підвалів на укриття
15:22
знищили автівку з окупантами
Українські десантники показали, як знищили автівку з окупантами на Донеччині
15:22
польща кордон
"НАТО дасть відповідь": Польща про загрозу "кинджалів" з Калінінграда
15:21
Ексклюзив
Війна входить у стадію загострення, - боєць батальйону "Свобода" Лисенко
15:14
Південноукраїнська АЕС
Енергоатом не виключає, що ракета, якою влучили по Вознесенську, була скерована на Південноукраїнську АЕС
15:11
СБУ зібрала докази на 8 колаборантів із Запорізької області
Фейкові посади в окупаційній "владі" в обмін на лояльність: СБУ зібрала докази на 8 колаборантів із Запорізької області
15:07
МіГ-29
Білоруські фахівці ремонтують російські бойові літаки для війни проти України, - розвідка
15:03
ЗАЕС і МАГАТЕ
Навколо атомної станції не має бути військових дій, — міністерка енергетики США Ґренголм
14:56
СБУ оголосила підозру пропагандистам "русского міра" на Житомирщині. Більшість народилися чи працювали в РФ
СБУ оголосила підозру пропагандистам "русского міра" на Житомирщині. Більшість народилися чи працювали в РФ
14:41
Ексклюзив
школа, вчителька
50% громад Дніпропетровщини вирішили проводити навчання у школах дистанційно, - радниця голови ОВА
14:35
Українські морпіхи ЗСУ
Українські морпіхи за тиждень знищили понад 180 окупантів, 19 мінометних розрахунків і два сховища боєприпасів
14:34
вистава, піп Іван
"Бій за Україну": До Дня Незалежності на горі Піп Іван  поставлять унікальну виставу
14:22
Wizz Air
Wizz Air призупиняє відновлення рейсів з Росії до ОАЕ
14:14
Литва прапор
Литва готує 30-ий пакет військової допомоги Україні
14:03
окупанти Маріуполь
Росіяни пропонують маріупольцям вступити до лав "ДНР" за 67-100 тис. грн на місяць
13:47
Ексклюзив
Путін
Судовий процес над Путіним не буде довгим, бо він чітко усвідомлює, що відбуваються злочини, - експрокурор трибуналу щодо Югославії
13:45
Пушкін
У Києві облили червоною фарбою бюст Пушкіна на станції метро "Університет"
13:36
Віталій Кличко
Ще один бій за Україну: Кличко емоційно звернувся до Усика перед боєм з Джошуа
13:33
ЗСУ знищили рідкісний радіолокаційний комплекс окупантів у Запорізькій області
ЗСУ знищили рідкісний радіолокаційний комплекс окупантів у Запорізькій області
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV