Понад 650 тисяч тонн українського зерна вже прямують на ринки світу, — Гутерреш
Близько 650 тисяч тонн українського зерна прямують на світові ринки, що показує потенціал роботи зернової угоди та спільного координаційного центру у Стамбулі
Про це заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час пресконференції в Туреччині.
"Ми напружено працюємо у співпраці зі США та ЄС для того, щоб ці перешкоди були усунені. Щоб ми могли дозволити зробити те, що ми бачимо, що надзвичайно важливо для людей, особливо в тих країнах, що розвиваються", — наголосив Генсекретар ООН.
За словами Гутерреша, країни, що застосували санкції, не поширять їх на харчові добрива, проте існує "певний ефект" у приватному секторі, і є низка перешкод та труднощів, які необхідно подолати.
- Станом на 13 серпня з українських портів вийшли 16 суден із вантажем для семи країн у Європі, Азії та Африці.
- 15 серпня стало відомо, що ще шести суднам дали дозвіл на прохід через морський гуманітарний коридор у Чорному морі та вивезення українського зерна.
- 17 серпня з портів Одеса та Чорноморськ вийшли ще чотири судна з українським продовольством.
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