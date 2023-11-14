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Понад 750 військових РФ, що воювали проти України, "отримали" земельні ділянки в окупованому Криму

14 листопада, 2023 вiвторок
21:50
Війна з Росією Чорне море, Крим

Понад 750 російських військових, що воювали проти України, "отримали" безплатні ділянки в тимчасово окупованому Криму

Про це пише "Крим.Реалії", посилаючись на представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

"Усього сформовано близько 800 земельних ділянок у Сакському та Чорноморському районах. Крім того, на завершальному етапі перебуває формування масиву в Ленінському районі", – зазначили в представництві.

Видання нагадує, що в жовтні глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що в Криму окупаційна влада підготувала 600 наказів на видачу землі російським військовим, які воювали проти України. Безплатно "надавати" ділянки, окупанти дозволили у грудні 2022 року.

Крим
окуповані території
окупанти
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