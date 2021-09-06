Понад 800 осіб зникли безвісти за час війни на Донбасі, - Червоний хрест

Про це на пресконференції розповіла голова делегації Міжнародного комітету Червоного хреста Флоранс Жиллетт, передає Радіо Свобода.

Вона зазначила, що закон "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти" набув чинності три роки тому, але відповідна комісія так і не розпочала роботу.

"Дискусії про єдиний реєстр не просуваються, а механізм, за допомогою якого сім'ї можуть презентувати й отримувати обіцяні пільги, - не визначено. Загалом прогрес у впровадженні закону значною мірою зупинився", - наголосила Жиллетт.

Вона додала, що владі слід створити єдиний реєстр та визначити, як члени сімей можуть отримати пільги.

