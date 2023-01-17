Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 116 950 (+870) осіб ліквідовано

танків ‒ 3121 (+3) од.

бойових броньованих машин ‒ 6215 (+11) од.

артилерійських систем – 2104 (+5) од.

РСЗВ – 441 (+3) од.

засоби ППО ‒ 220 (+0) од.

літаків – 286 (+0) од.

гелікоптерів – 276 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1872 (+0)

крилаті ракети ‒ 749 (+0)

кораблі /катери ‒ 17 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4877 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 190 (+0).

Повідомляється, що остаточні дані уточнюють.

17 січня Генштаб повідомив, що за минулу добу українські захисники відбили атаки в районах понад 20 міст і сіл та уразили 11 районів скупчення окупантів.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb