Понад 800 солдатів, 11 бойових бронемашин і 3 танки: що Росія втратила за добу в Україні
За час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 116 950 військових, 3112 танків і 6215 бойових бронемашин
Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 116 950 (+870) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3121 (+3) од.
- бойових броньованих машин ‒ 6215 (+11) од.
- артилерійських систем – 2104 (+5) од.
- РСЗВ – 441 (+3) од.
- засоби ППО ‒ 220 (+0) од.
- літаків – 286 (+0) од.
- гелікоптерів – 276 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1872 (+0)
- крилаті ракети ‒ 749 (+0)
- кораблі /катери ‒ 17 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4877 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 190 (+0).
Повідомляється, що остаточні дані уточнюють.
- 17 січня Генштаб повідомив, що за минулу добу українські захисники відбили атаки в районах понад 20 міст і сіл та уразили 11 районів скупчення окупантів.
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