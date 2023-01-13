Понад 85% громадян Ізраїлю підтримують Україну у війні, але нам потрібна тісніша співпраця з урядом, - посол Корнійчук
Посол України в Ізраїлі заявив, що понад 85% громадян країни підтримують нас у війні. Корнійчук наголосив, що нині необхідна тісніша співпраця з урядом
Про це інформує у Медіацентрі посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.
"Ми робили свої особисті дослідження як посольство, є офіційні дослідження, які робили аналітики: 85%+ громадян Ізраїлю підтримують Україну в цій війні. Мова йде про уряд: я не є послом перед громадянами, я є послом перед урядом, і мені треба, щоб уряд робив більше. Треба приймати стійкі стратегічні рішення, які були б відмінними від політики Ізраїлю довгі роки. Тобто Ізраїль дуже неохоче ділився своїми ноу-хау, технологіями та зброєю. Та співпраця, яка відбувається, на жаль, не відповідає очікуванням української сторони", - Корнійчук.
Посол зазначив, що нині вживаються заходи, аби новий уряд Ізраїлю переглянув питання допомоги Україні найближчим часом.
"Новий уряд Ізраїлю фактично при владі два тижні, і питання перегляду допомоги Україні нині ще остаточно не визначено. Але ми вживаємо всіх можливих заходів для того, щоб це питання було вирішено найближчим часом і на нашу користь. Я сподіваюся, що всі позитивні зрушення будуть більш масштабними, оскільки ми наголошуємо, що гуманітарна підтримка є важливою, але, вибачте, бинтами та антибіотиками ми війну не виграємо. Нам потрібна більш активна військово-технічна співпраця", - додав Корнійчук.
Український посол наголосив, що наразі питання нашої країни не є першочерговим для нового уряду, проте МЗС Ізраїлю внесло його до пріоритетів своєї роботи на 2023 рік.
- 13 січня Ізраїль погодився офіційно передати Україні технології розумного оповіщення про ракети та дрони, які допоможуть у війні проти Росії.
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