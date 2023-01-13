Про це інформує у Медіацентрі посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

"Ми робили свої особисті дослідження як посольство, є офіційні дослідження, які робили аналітики: 85%+ громадян Ізраїлю підтримують Україну в цій війні. Мова йде про уряд: я не є послом перед громадянами, я є послом перед урядом, і мені треба, щоб уряд робив більше. Треба приймати стійкі стратегічні рішення, які були б відмінними від політики Ізраїлю довгі роки. Тобто Ізраїль дуже неохоче ділився своїми ноу-хау, технологіями та зброєю. Та співпраця, яка відбувається, на жаль, не відповідає очікуванням української сторони", - Корнійчук.

Посол зазначив, що нині вживаються заходи, аби новий уряд Ізраїлю переглянув питання допомоги Україні найближчим часом.

"Новий уряд Ізраїлю фактично при владі два тижні, і питання перегляду допомоги Україні нині ще остаточно не визначено. Але ми вживаємо всіх можливих заходів для того, щоб це питання було вирішено найближчим часом і на нашу користь. Я сподіваюся, що всі позитивні зрушення будуть більш масштабними, оскільки ми наголошуємо, що гуманітарна підтримка є важливою, але, вибачте, бинтами та антибіотиками ми війну не виграємо. Нам потрібна більш активна військово-технічна співпраця", - додав Корнійчук.

Український посол наголосив, що наразі питання нашої країни не є першочерговим для нового уряду, проте МЗС Ізраїлю внесло його до пріоритетів своєї роботи на 2023 рік.

13 січня Ізраїль погодився офіційно передати Україні технології розумного оповіщення про ракети та дрони, які допоможуть у війні проти Росії.