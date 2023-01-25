Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

Від 24 лютого 2022 року до 25 січня 2023 року Росія втратила в Україні:

особового складу – близько 123 080 (+910) осіб,

танків – 3161 (+9) од.

бойових броньованих машин – 6307 (+23)

артилерійських систем – 2154 (+6)РСЗВ – 450 (+2)

засобів ППО – 220 (+0)

літаків – 290 (+1)

гелікоптерів – 281 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1902 (+5)

крилатих ракет – 749 (+0)

кораблів/катерів – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4967 (+23)

спеціальної техніки – 194 (+0).

Остаточні дані уточнюються.

Упродовж минулої доби ЗСУ знищили ворожі гелікоптери й літак та уразили 17 районів скупчення загарбників.