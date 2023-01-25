Понад 900 солдатів, літак і 9 танків: втрати Росії за добу
З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила на війні в Україні понад 123 тис. солдатів, 3161 танк і 290 літаків
Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
Від 24 лютого 2022 року до 25 січня 2023 року Росія втратила в Україні:
- особового складу – близько 123 080 (+910) осіб,
- танків – 3161 (+9) од.
- бойових броньованих машин – 6307 (+23)
- артилерійських систем – 2154 (+6)РСЗВ – 450 (+2)
- засобів ППО – 220 (+0)
- літаків – 290 (+1)
- гелікоптерів – 281 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1902 (+5)
- крилатих ракет – 749 (+0)
- кораблів/катерів – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4967 (+23)
- спеціальної техніки – 194 (+0).
Остаточні дані уточнюються.
- Упродовж минулої доби ЗСУ знищили ворожі гелікоптери й літак та уразили 17 районів скупчення загарбників.
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