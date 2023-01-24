Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Українські захисники за пів години нічного бою збили три російські вертольоти

Українські захисники за пів години нічного бою збили три російські вертольоти

24 січня, 2023 вiвторок
08:29
війна з Росією збили російський вертоліт Ка-52

Уночі 24 січня Повітряні сили ЗСУ знищили три російські вертольоти Ка-52

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

"За пів години протиповітряного бою з 00.00 по 00.30 годин 24 січня 2023 року підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України на східному напрямку знищено три російські ударні вертольоти Ка-52", - йдеться в повідомленні.

  • Протягом доби 23 січня наші захисники збили 2 ворожі літаки Су-25; гелікоптер Ка-52; безпілотний літальний апарат "Орлан-10" та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
ЗСУ
окупанти
Читайте також:
Андрей Бабиш
23 січня, 2023 понедiлок
Кандидат у президенти Чехії Бабіш заявив, що не відправлятиме солдатів, якщо РФ нападе на країни НАТО, - Йозвяк
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Автор Сергій Згурець
22 січня, 2023 неділя
Вихід на адмінкордони Донеччини й Луганщини - основне політичне завдання РФ. Колонка Сергія Згурця
Володимир Путін
Автор Антін Борковський
22 січня, 2023 неділя
В Росії Путін зазнав другої великої поразки, яку можна порівняти із відступом з-під Києва, - Піонтковський
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.84
    Купівля 39.84
    Продаж 40.52
  • EUR
    Купівля 42.35
    Продаж 43.29
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
24 січня
09:18
Едуард Соболь
Футболіст збірної України перейшов до французького клубу
09:12
Ексклюзив
На півночі Бахмута зараз тривожно, ворог намагається оточити місто, - боєць батальйону "Свобода" Лисенко
09:12
поліція
Чергова стрілянина в США: відомо про щонайменше 7 загиблих
08:54
В'ячеслав Володін
В ISW з'ясували, навіщо голова держдуми РФ Володін літав до Ірану
08:35
Втрати окупантів
Понад 600 солдатів, 4 гелікоптери та 3 безпілотники: втрати Росії за добу
08:33
Оновлено
Кирило Тимошенко
Зеленський звільнив Тимошенка з посади заступника голови Офісу президента
08:18
танк ЗСУ
ЗСУ завдали 8 ударів по районах зосередження особового складу РФ і збили два літаки, - Генштаб
08:09
Військові навчання Китаю
ПАР, Китай і Росія проведуть спільні військові навчання
08:02
OPINION
Ігор Гулик
Моральні танки Олафа Шольца
07:45
окупанти
Росія може почати наступальні дії в найближчі місяці, – ISW
07:06
Естонія
Естонія висилає посла РФ та наголошує на підтримці України
06:50
Держдеп США
"Готова приєднатися до НАТО". У США відреагували на заяву Ердогана про вступ Швеції до Альянсу
06:14
Португалія передасть Україні шість гелікоптерів "Камов"
У Алжирі розбився військовий гелікоптер, троє людей загинули
05:57
Троє українок увійшли в керівні органи ПАРЄ
Троє представниць України увійшли в керівні органи ПАРЄ
05:47
Євген Пригожин
Міністерство фінансів Британії допомогло Пригожину обійти санкції, щоб подати в суд на журналіста, - ЗМІ
05:42
США Ізраїль
Майже 8 тис. солдат й 150 літаків: США та Ізраїль проводять найбільші в історії військові навчання
05:20
Робота з відновлення електропостачання Херсон
Відновлення енергосистеми: Швеція погодила пакет допомоги Україні
04:52
Поблизу Бучі виявили нові тіла вбитих окупантами місцевих жителів
Після 24 лютого жертвами агресії РФ в Україні стали понад 7 тис. цивільних, - ООН
04:24
Стрілянина у школі в США
Стрілянина в школі у США: двоє учнів загинули, нападників затримано
03:57
На фото: Нагірний Карабах, Азербайджан, Ільхам Алієв, голова Євроради, Шарль Мішель, Вірменія, Нікол Пашинян , перемовини
ЄС ухвалив рішення про створення цивільної місії у Вірменії
03:30
Столтенберг отримав почесну відзнаку Верховної Ради
"Вважаю за честь": генсек НАТО отримав почесну нагороду Верховної Ради України
03:02
ЗСУ ліквідували групу вагнерівців
У ПВК Вагнера завербовано 50 тис. ув'язнених, з них на фронті лише 10 тис. – російська правозахисниця
02:34
Реджеп Тайїп Ердоган
Без поваги до Туреччини та мусульман Швеція не вступить в НАТО, - Ердоган
02:06
Танк Leopard 2A4 іспанської армії
Німецький виробник готовий передати Україні 139 танків Leopard
01:39
Оновлено
Кирило Тимошенко
Заступник голови ОП Тимошенко звільнився. Він може очолити Херсонську ОВА, - ЗМІ
01:12
Bradley
Перші Bradley надійдуть в Україну впродовж кількох тижнів, – ЗМІ
00:44
Олег Дерипаска
Ексагента ФБР звинувачують у порушенні санкцій США через співпрацю з російським олігархом Дерипаскою
00:27
Дмитро Кулеба
Трибунал над РФ: наступного тижня відбудеться міжнародна зустріч, - Кулеба
00:08
ПВК Вагнера
У США заявили, що використають всі можливі інструменти, аби протистояти ПВК Вагнера
2023, понедiлок
23 січня
23:27
Патріарх РПЦ Кирил
Зеленський увів у дію санкції РНБО проти 22 представників російського "духовенства"
22:58
Володимир Зеленський у Львові
Посадовці більше не зможуть виїхати за кордон з недержавної причини, – Зеленський
22:53
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував "кадрові рішення" в органах центральної влади
22:52
Санкції
ВАКС конфіскував частину активів російського мільярдера Шелкова в Україні
22:45
Окупанти обстріляли житловий квартал у Часовому Яру
Окупанти обстріляли житловий квартал у Часовому Яру: одна людина загинула, двох поранено
22:35
танки Leopard
Польща надішле Німеччині офіційний запит на дозвіл передати Україні танки Leopard найближчими днями
22:26
Кулеба
Кулеба подякував Кувейту за підтримку України
22:21
Огляд
світ, міжнародний огляд
Німеччину змушують ухвалити рішення про танки, Папа Римський не їде в Україну, бо не має, що сказати, росіяни тероризують Європу. Світові ЗМІ про Україну 23 січня
22:09
світло
Світло в оселях киян минулого тижня в середньому було по 19 годин на добу, - ДТЕК
22:02
У майбутній Україні не може бути місця для тих, хто використовує державні ресурси для власного збагачення – посол США Бріджит Брінк
22:00
На фото: дружина Редіса Катерина Прокопенко
Близько 2 000 воїнів з “Азовсталі” досі в полоні - дружина командира полку "Азов" Катерина Прокопенко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV