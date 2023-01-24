Українські захисники за пів години нічного бою збили три російські вертольоти
Уночі 24 січня Повітряні сили ЗСУ знищили три російські вертольоти Ка-52
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
"За пів години протиповітряного бою з 00.00 по 00.30 годин 24 січня 2023 року підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України на східному напрямку знищено три російські ударні вертольоти Ка-52", - йдеться в повідомленні.
- Протягом доби 23 січня наші захисники збили 2 ворожі літаки Су-25; гелікоптер Ка-52; безпілотний літальний апарат "Орлан-10" та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.84
Купівля 39.84Продаж 40.52
-
EUR
Купівля 42.35Продаж 43.29
- Актуальне
- Важливе