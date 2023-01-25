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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією РФ вербує ув’язнених українців до ПВК Вагнера, а ЗСУ відбили атаки РФ у 8 містах і селах, - Генштаб

РФ вербує ув’язнених українців до ПВК Вагнера, а ЗСУ відбили атаки РФ у 8 містах і селах, - Генштаб

25 січня, 2023 середа
07:22
війна з Росією росія мобілізація орки окупанти

Українське військо відбило атаки РФ у 8 населених пунктах, зокрема в Бахмуті й Мар’їнці. А в Росії вербують ув’язнених українців, яких примусово вивезли до російських в'язниць

Про це у ранковому зведенні 25 січня повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Росія вербує ув’язнених громадян України, яких було примусово вивезено до російських місць позбавлення волі", - йдеться в повідомленні. 

Зокрема, в Краснодарі відбувається активне вербування таких осіб до складу приватної військової компанії Вагнера. Найбільш активно закликають до участі у війні проти України людей, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини.

Також більшість українських ув’язнених не задоволені примусовою зміною становища та зневажливим ставленням до них російських ув’язнених.

Окупанти вивозять медобладнання з лікарні Каховки

Зазначається, що з Каховки на Херсонщині окупанти вивозять медичне обладнання центральної міської лікарні до міста Генічеськ Херсонської області.

ЗСУ знищили ворожі гелікоптери й літак та уразили 17 районів скупчення загарбників

Авіація Сил оборони протягом минулої доби, 24 січня, завдала 8 ударів по районах зосередження противника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

А артилеристи та ракетники уразили пункт управління противника та 9 районів зосередження окупантів.

Водночас наші захисники знищили СУ-25, 3 ударних російських вертольоти КА-52, 3 БПЛА типу "Орлан", 1 - типу "Мерлін" та 1 безпілотник типу "Ланцет".

Українські воїни відбили атаки в районах 8 міст та сіл

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Новобахмутівка, Красногорівка, Мар’їнка і Чарівне на Донеччині.

Ворожі війська завдали 4 ракетних та 26 авіаударів по Україні за добу

Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 26 авіаційних ударів. Також здійснив понад 100 обстрілів із РСЗВ.

Високою є загроза російських авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Росіяни ведуть наступ на 4 напрямках, ще по трьох - обороняються

Ворог, зазнаючи численних втрат, все ж не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському - обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак наступальних угруповань противника не виявлено.

Обстрілів зазнали райони понад 40 населених пунктів. Серед них Хрінівка та Карповичі Чернігівської області; Глухів, Бояро-Лежачі, Атинське, Соляники та Павлівка Сумської області, а також Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки та Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Вільшана, Синьківка, Іванівка, Котлярівка, Табаївка Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Невське, Терни та Ямполівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку під вогневий вплив ворога потрапили понад 30 населених пунктів. Зокрема, Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Краснополівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Ступочки, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Північне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку від вогню окупантів постраждали Новобахмутівка, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Михайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку обстріляні Новоукраїнка, Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива та Микільське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках від танкового та артилерійського вогню постраждали райони понад 40 населених пунктів. 

Серед них - Староукраїнка, Залізничне, Мала Токмачка і Новоандріївка Запорізької області, а також Золота Балка, Михайлівка, Новоберислав, Одрадокам’янка, Іванівка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон, де загарбники обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку.

  • Раніше командування морської піхоти повідомило, що українські воїни знищили 21 окупанта та БМП.

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