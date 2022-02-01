"Пообіцяти - це прекрасно. Розрахунок де?": Рахманін про указ Зеленського щодо збільшення ЗСУ та підвищення зарплат військовим

Про це він сказав у кулуарах ВР 1 лютого, передає Еспресо.TV.



"Під оплески, люди, які в очі не бачили, я так розумію, проєкту цього указу, у нас голосується там про якісь фантастичні суми - окей, добре, я тільки за, де він їх візьме? І головне, на чому він розраховувався? Просто пообіцяти - це прекрасно. Розрахунок де? Де точка зору військових? Де рішення РНБО? Де логіка в усьому цьому? Завжди має бути логіка, особливо коли йдеться про такий складний час, про таку важливу посаду, як верховний головнокомандувач", - сказав нардеп.



Він заявив, що кидатися словами, сумами і цифрами у такій ситуації - це лековажно.



"20 бригад, це яких? Вони різні за чисельністю. Це бригади тероборони, це кадровані чи повного складу? Це танкові, це десантно-штурмові? Це абсолютно різні цифри. Скільки там буде офіцерів, скільки там буде контрактників? Що він розуміє під професійною армією? Професійна армія - це просто слово. Це означає, що повністю контрактна? Він за три роки хоче перевести на контракт усі збройні сили? Тоді це ще неймовірна кількість видатків", - пояснив Рахманін.



За його словами, збільшення чисельності армії означає певну кількість скорочень офіцерських посад або, навпаки, збільшення.



"Це не зменшує квартирну чергу і збільшує. Де на це гроші? Роман можна написати, який буде складатися тільки з запитань, які виникли після цієї "блискучої" промови, у якій не було нічого, крім обіцянок", - зазанчив нардеп.



Рахмінан наголосив, що перехід до професійної армії зазвичай означає скорочення Збройних сил, а не їх збільшення. У таких випадках військових меншає, але вони стають краще навченими, ліпше озброєними й мають отримувати суттєво більше.



"По-перше, там абсолютно різні цифри. Ми кілька років витратили на те, щоб вирівнювати заробітну платню у людей в погонах. Це дуже складний, делікатний процес. Кожну гривню з Мінфіну доводиться витягувати. Проблема була в чому - з одних силових структур ідуть до інших, тому що там вища зарплата. Наприклад, авіатори із ЗСУ йдуть до Нацгвардії, бо там заробітна платня для пілотів більша. Щоб не було цього перекосу, треба вирівнювати", - додав він.



Рахманін повідомив, що військові отримують різні оклади в залежності від того, які завдання вони виконують - ці гроші не є стовідсотковим окладом, вони отримують додатки, винагороди за певні функції.



"Це треба просто дивитися, це величезний стос документів, що він мав на увазі, де кому додається, на скільки додається і головне за рахунок чого. У будь-якому підвищенні головне - джерело видатків. Для того, щоб з'явилася вільна копійка, треба джерело фінансування. За рахунок чого?", - сказав депутат.



Як зазначив Рахманін, чисельність ЗСУ збільшується законом, а не указом і парламентом, а не президентом.



"А саме збільшення має бути чітко прораховане, з урахуванням реальних завдань, котрі стоять перед військовими. І спираючись на реальні фінансові можливості держави", - наголосив нардеп.



Він додав, що Україна нині не здатна утримувати повноцінну армію.



"Держава нині не здатна повноцінно утримувати навіть наявну армію, не здатна укомлектувати навіть наявні бригади. Не здатна (без допомоги ззовні) фінансувати поточні потреби в озброєнні більше, ніж на 20%", - сказав Рахманін.

Нагадаємо, 1 лютого Зеленський підписав указ про збільшення ЗСУ на 100 тис. осіб і підвищення зарплат військовим. Міноборони має розробити концепцію поступового переходу до формування ЗСУ на професійній основі, прискорити розробку та внесення на розгляд Кабміну проєкту концепції забезпечення житлом військових ЗСУ та їхніх сімей.