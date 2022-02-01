Львів Головна
ua
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство "Пообіцяти - це прекрасно. Розрахунок де?": Рахманін про указ Зеленського щодо збільшення ЗСУ та підвищення зарплат військовим

"Пообіцяти - це прекрасно. Розрахунок де?": Рахманін про указ Зеленського щодо збільшення ЗСУ та підвищення зарплат військовим

1 лютого, 2022 вiвторок
13:22
Суспільство Сергій Рахманін

Журналіст, народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін заявив, що Україна нині не здатна повноцінно утримувати наявну армію, укомлектувати бригади та фінансувати поточні потреби в озброєнні більше, ніж на 20%

Про це він сказав у кулуарах ВР 1 лютого, передає Еспресо.TV.

"Під оплески, люди, які в очі не бачили, я так розумію, проєкту цього указу, у нас голосується там про якісь фантастичні суми - окей, добре, я тільки за, де він їх візьме? І головне, на чому він розраховувався? Просто пообіцяти - це прекрасно. Розрахунок де? Де точка зору військових? Де рішення РНБО? Де логіка в усьому цьому? Завжди має бути логіка, особливо коли йдеться про такий складний час, про таку важливу посаду, як верховний головнокомандувач", - сказав нардеп.

Він заявив, що кидатися словами, сумами і цифрами у такій ситуації - це лековажно.

"20 бригад, це яких? Вони різні за чисельністю. Це бригади тероборони, це кадровані чи повного складу? Це танкові, це десантно-штурмові? Це абсолютно різні цифри. Скільки там буде офіцерів, скільки там буде контрактників? Що він розуміє під професійною армією? Професійна армія - це просто слово. Це означає, що повністю контрактна? Він за три роки хоче перевести на контракт усі збройні сили? Тоді це ще неймовірна кількість видатків", - пояснив Рахманін.

За його словами, збільшення чисельності армії означає певну кількість скорочень офіцерських посад або, навпаки, збільшення.

"Це не зменшує квартирну чергу і збільшує. Де на це гроші? Роман можна написати, який буде складатися тільки з запитань, які виникли після цієї "блискучої" промови, у якій не було нічого, крім обіцянок", - зазанчив нардеп.

Рахмінан наголосив, що перехід до професійної армії зазвичай означає скорочення Збройних сил, а не їх збільшення. У таких випадках військових меншає, але вони стають краще навченими, ліпше озброєними й мають отримувати суттєво більше.

"По-перше, там абсолютно різні цифри. Ми кілька років витратили на те, щоб вирівнювати заробітну платню у людей в погонах. Це дуже складний, делікатний процес. Кожну гривню з Мінфіну доводиться витягувати.  Проблема була в чому - з одних силових структур ідуть до інших, тому що там вища зарплата. Наприклад, авіатори із ЗСУ йдуть до Нацгвардії, бо там заробітна платня для пілотів більша. Щоб не було цього перекосу, треба вирівнювати", - додав він.

Рахманін повідомив, що військові отримують різні оклади в залежності від того, які завдання вони виконують - ці гроші не є стовідсотковим окладом, вони отримують додатки, винагороди за певні функції.

"Це треба просто дивитися, це величезний стос документів, що він мав на увазі, де кому додається, на скільки додається і головне за рахунок чого. У будь-якому підвищенні головне - джерело видатків. Для того, щоб з'явилася вільна копійка, треба джерело фінансування. За рахунок чого?", - сказав депутат.

Як зазначив Рахманін, чисельність ЗСУ збільшується законом, а не указом і парламентом, а не президентом.

"А саме збільшення має бути чітко прораховане, з урахуванням реальних завдань, котрі стоять перед військовими. І спираючись на реальні фінансові можливості держави", - наголосив нардеп.

Він додав, що Україна нині не здатна утримувати повноцінну армію.

"Держава нині не здатна повноцінно утримувати навіть наявну армію, не здатна укомлектувати навіть наявні бригади. Не здатна (без допомоги ззовні) фінансувати поточні потреби в озброєнні більше, ніж на 20%", - сказав Рахманін.

  • Нагадаємо, 1 лютого Зеленський підписав указ про збільшення ЗСУ на 100 тис. осіб і підвищення зарплат військовим. Міноборони має  розробити концепцію поступового переходу до формування ЗСУ на професійній основі, прискорити розробку та внесення на розгляд Кабміну проєкту концепції забезпечення житлом військових ЗСУ та їхніх сімей.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
 
Новини
армія
Рахманін
ЗСУ
військовослужбовці
підвищення зарплат
зарплати
Читайте також:
Олексій Данілов
31 січня, 2022 понедiлок
Підготовка РФ до повномасштабного вторгнення займе до 7 днів, поки ми цього не бачимо, - Данілов
Дмитро Ярош
29 січня, 2022 субота
Ярош до Зеленського: Перед тим, як щось виголошувати, думайте і не підігравайте російській агентурі
30 січня, 2022 неділя
"Я ненавиджу українську мову, а прапор - пиз**ць". Помічниця головного редактора каналу "Рада" просить її вибачити
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.17
    Купівля 28.17
    Продаж 28.5
  • EUR
    Купівля 31.55
    Продаж 32.03
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
1 лютого
13:39
Сто представників ЗМІ постраждали від фізичної агресії в 2021 році, – НСЖУ
13:34
Київ перейшов із "жовтої" до "помаранчевої" зони карантину
13:33
Розвернули на кордоні з Фінляндією: Польща закрила в'їзд до Євросоюзу депутату Держдуми РФ Мілонову
13:33
Майріс Брієдіс
Боксер, який "пошматував" Усика, запропонував Джошуа допомогу в підготовці до реваншу з українцем
13:10
Wordle
The New York Times купило популярну онлайн-гру Wordle за семизначну суму
13:00
Інфографіка
Олімпіада-2022, біатлон
Олімпіада-2022: У МОК розповіли, чи пускатимуть у Пекіні глядачів на трибуни
12:57
Таїланд COVID
Таїланд послабить правила в'їзду для вакцинованих від COVID-19 іноземців
12:55
Boeing CC-177 Globemaster
Військово-транспортний літак ВПС Канади у Львові. Фоторепортаж
12:53
Порошенко
Порошенко: Для зміцнення армії потрібен не "відосик" з указом, а суттєве збільшення фінансування з бюджету
12:51
Ліз Трасс
Глава МЗС Британії, яка мала відвідати Україну цього тижня, захворіла на COVID-19
12:34
ДБР
ДБР обшукує екскерівництво Нафтогазу
12:33
газ
Ціна газу в Європі опустилась нижче $900/тис. куб. м на тлі зростання транзиту через Україну
12:26
Григорій Сінченко
Український політв'язень Сінченко оголосив голодування в СІЗО окупованого Донецька
12:24
Матеуш Моравецький
"Двері будуть відчинені": прем'єр Польщі Моравецький про можливий наплив біженців з України
12:22
Дуглас Коста (праворуч)
Екслідер "Шахтаря" перейшов до клубу, в якому "запалював" Ібрагімович
12:13
ООС поранення ЗСУ
На Луганщині військові провели навчання з аеромедичної евакуації поранених
12:10
Ізраїль Палестина
Amnesty International звинуватили Ізраїль у проведенні політики апартеїду
12:09
США допомога
До України зі США прибув шостий літак з боєприпасами
12:01
карантин Київ
До "червоної" зони цього тижня можуть потрапити дев'ять областей, - Київська школа економіки
11:53
Віктор Янукович
Організував втечу Януковича до РФ: суд заочно заарештував ексначальника президентської охорони
11:49
Зеленський
У січні бюджет України отримав на 7 млрд грн більше, ніж було заплановано, - Зеленський
11:44
Василь Ломаченко, Боб Арум та Олександр Усик (зліва - направо)
Українець, який володів титулом WBC, оцінив шанси Усика та Ломаченка одночасно стати абсолютними чемпіонами
11:41
мала авіація
Державіаслужба планує скасувати подвійні дозволи для здійснення польотів
11:38
Змова з "ДНР", підставні особи, дзвінки з тюрем: СБУ викрила шахраїв, які використовували в'язнів у ОРДЛО для виманювання грошей
11:23
СБУ
СБУ викрила понад 80 агентів та шпигунів у 2021 році
11:18
Данія першою з країн ЄС скасувала всі карантинні обмеження
11:15
ЗНО
В Україні розпочалася реєстрація на основну сесію ЗНО
11:11
Деле Аллі
Миколенко отримав в одноклубники по "Евертону" зірку збірної Англії
10:54
У "Дії" з'явився сертифікат про COVID-вакцинацію бустерною дозою
10:53
З прапорами НАТО і держав-союзників: у Раді нардепи "ЄС" подякували партнерам, які підтримали Україну в протистоянні агресії РФ
10:35
Збірна України з футзалу
Гравці збірної України потужно виконали "Червону руту" після виходу до півфіналу Євро-2022. ВІДЕО
10:33
Байден
Байден заявив про намір призначити Катар основним союзником CША поза НАТО
10:28
Зеленський
"Не тому, що скоро війна": Зеленський підписав указ про збільшення ЗСУ на 100 тис. осіб і підвищення зарплат військовим
10:11
газ
Україна почала імпортувати газ із Угорщини
10:01
Аллах'яр (ліворуч)
Найкращий бомбардир "Зорі" перейшов до англійського футбольного клубу
09:54
Ув'язнений окупантами в ОРДО українець Шелест зазнав катувань і має проблеми зі здоров'ям, - Денісова
09:35
Збірна України з футзалу
Україна у півфіналі Євро-2022 виходить на переможця пари Росія - Грузія
09:31
Борис Джонсон
Зустріч із Зеленським і 88 млн фунтів на енергонезалежність України: прем'єр Британії Джонсон 1 лютого прилітає до Києва
09:01
Денис Монастирський
Затримання організаторів масових заворушень: Монастирський назвав особу підозрюваного експоліцейського
09:01
Ліонель Мессі
Реалізовані Мессі та Мбаппе пенальті не врятували ПСЖ від вильоту з Кубка Франції
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV