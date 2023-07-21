Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Еспресо"

"Якщо ми згадаємо кількість ракет, які використовувались в одному ударі та інтервали між ними на початку вторгнення і те, що відбувається сьогодні, то це не співмірні речі. Росіяни, навіть продовжуючи виробництво і нарощуючи певним чином ракетне озброєння, не здатні компенсувати вже витрачений ракетний потенціал. Але так – виробництво триває. І так – в ньому продовжують використовуватись, в окремих випадках, іноземні компоненти й насамперед мікросхеми, чіпи. Але не тільки. Якщо ми говоримо про виробництво, то це може стосуватися навіть таких простих речей, як підшипники, які просто на Росії важко знайти", - пояснив Юсов.

Представник ГУР МО наголосив, що санкційний тиск на РФ повинен посилюватись.

"Росіяни обходять західні санкції у різний спосіб. Є просто чорна контрабанда. Є величезна сіра історія. Низка країни, які, наприклад, не приєдналися до санкцій Європейського Союзу і Сполучених Штатів проти Росії, можуть закуповувати певні товари подвійного призначення або товари, в яких містяться цікаві для російського ВПК елементи. І потім уже, через окремі фірми, здебільшого не в рамках державної політики, ці речі потрапляють на російський ринок. Формально навіть замовником виступають неофіційні, недержавні структури, але ми всі розуміємо, для чого це використовується. Тобто є потреба посилювати санкційну політику і санкційний тиск, щоб в результаті пральні машини, праски чи телевізори не використовували для того, щоб їх потрошити, виймати звідти чіпи та мікросхеми, щоб вбивати українців російськими ракетами", - додав він.