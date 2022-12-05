Про це Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю Financial Times

"Нам ніхто не показував конкретних матеріалів, які свідчили б, що це відбудеться з того чи іншого напрямку", – зазначив він.

Зеленський також розповів, що неодноразово намагався додзвонитися до Путіна напередодні вторгнення. Він хотів сказати йому, що це буде "велика помилка, велика трагедія", але російський лідер не відповідав на його дзвінки.

Говорячи про російське керівництво, Зеленський також зауважив, що Україна "бореться з божевільними". Й додав, що Україна повинна звільнити всі свої території від російської окупації, інакше війна просто поновиться пізніше.

У червні в розвідці США розповіли, що президент Джо Байден вирішив розсекретити розвідувальні дані перед повномасштабним вторгненням Росії до України, оскільки союзники скептично ставилися до можливості нападу

Президент України Володимир Зеленський став Людиною року за версією британського видання Financial Times

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