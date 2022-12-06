Попри свято, ЗСУ б’ються за Бахмут та країну, - полковник СБУ Костенко
Народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що зимова погода впливає на хід бойових дій
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Вітаю всіх наших захисників зі святом! Вже всі зрозуміли вагомість ЗСУ для країни, яка воює. ЗСУ самовіддано захищають Україну. Хлопці, бажаю перемоги! Щоб всі повернулися додому живими!" - наголосив Костенко.
Полковник СБУ також додав, що взимку навіть техніка іноді не витримує мороз, а українські захисники боронять країну. Складно на спостережних постах, передових позиціях. Хлопці роблять неможливе.
"На Херсонському напрямку противник з лівобережжя продовжує обстрілювати позиції ЗСУ та міста, які розташовані вздовж лінії фронту. На Запорізькому напрямку ситуація стабільна, але ворог намагається утримувати позиції. Найгарячіший напрямок - це Бахмутський напрямок. Попри свято, наші хлопці б’ються за Бахмут, за Схід, за Україну та утримують позиції, де противник в рази перевищує наші війська. Противник хвилями кладе своїх солдатів та намагається вирвати у нас наше місто Бахмут та інші міста на Сході країни", - зауважив Костенко.
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