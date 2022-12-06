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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Попри свято, ЗСУ б’ються за Бахмут та країну, - полковник СБУ Костенко
Ексклюзив

Попри свято, ЗСУ б’ються за Бахмут та країну, - полковник СБУ Костенко

6 грудня, 2022 вiвторок
09:39
війна з Росією на фото ЗСУ

Народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що зимова погода впливає на хід бойових дій

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Вітаю всіх наших захисників зі святом! Вже всі зрозуміли вагомість ЗСУ для країни, яка воює. ЗСУ самовіддано захищають Україну. Хлопці, бажаю перемоги! Щоб всі повернулися додому живими!" - наголосив Костенко.

Полковник СБУ також додав, що взимку навіть техніка іноді не витримує мороз, а українські захисники боронять країну. Складно на спостережних постах, передових позиціях. Хлопці роблять неможливе.

"На Херсонському напрямку противник з лівобережжя продовжує обстрілювати позиції ЗСУ та міста, які розташовані вздовж лінії фронту. На Запорізькому напрямку ситуація стабільна, але ворог намагається утримувати позиції. Найгарячіший напрямок - це Бахмутський напрямок. Попри свято, наші хлопці б’ються за Бахмут, за Схід, за Україну та утримують позиції, де противник в рази перевищує наші війська. Противник хвилями кладе своїх солдатів та намагається вирвати у нас наше місто Бахмут та інші міста на Сході країни", - зауважив Костенко.

  • 5 грудня авіація Сил оборони завдала 15 ударів по ворожих районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, подібні 8 районів уразили й ракетні та артилерійські війська
  • У вівторок, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних Сил. Цьогоріч свято актуальне як ніколи, адже українські воїни щодня, щогодини, щохвилини боронять нашу землю від ворожого війська РФ, відбиваючи атаки й проводячи наступальні операції для звільнення територій

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