Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Думка населення щодо правильності напрямку, в якому йдуть справи в країні, майже не змінилася – абсолютна більшість (79%) дає схвальну відповідь.

В період війни значно покращилися оцінки ефективності української держави. Якщо наприкінці 2021 року лише 5% вважало, що центральні органи влади справлялися майже зі всіма своїми обов’язками, то у травні 2022 їх кількість зросла до 54%. Симетрично зменшилася група тих, хто вважає, що органи влади майже не справляються зі своїми обов’язками — з 44% до 4%.

Незважаючи на війну у країні покращилися й оцінки умов життя для більшості населення України. Абсолютна більшість (59%) зараз вважають, що умови є загалом задовільними (проти 34% наприкінці 2021). Відчутно зменшилася й кількість тих, хто оцінює відповідні умови як загалом погані — з 53% до 28%.

Значні позитивні зміни відбулися з думками про майбутнє України. Відчутно зменшилася як кількість тих, хто вважає, що ситуація не буде змінюватися (з 38% до 13%), так й кількість тих, хто вважає, що ситуація буде погіршуватися (з 35% до 7%). При цьому значно зросла кількість оптимістів: з 13% до 76%. З точки зору регіонального та вікового поділу відповіді є доволі однорідними – всі регіони вірять у краще майбутнє України.

Опитування проводилось 18-19 травня в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

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