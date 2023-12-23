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Популярні українські актори та актриси, які вражають майстерністю

23 грудня, 2023 субота
16:00
Кіно Відомі українські актори

Відомі українські актори чоловіки та жінки, які вражають глядачів талантом та емоційністю своїх образів, роблячи великий внесок у розвиток української кіно та театру

Українська кіноіндустрія відзначається талановитими та неповторними акторами, які завойовують визнання не лише на батьківщині, а й у світі. Представники цієї професії яскраво розкривають характери, поринають у найрізноманітніші образи та привносять нові емоції у кожну роль. У цій статті ми розкриємо яскравих представників цієї професії, їхні неповторні ролі та вплив на розвиток кіномистецтва в Україні. Дізнаємося про талановитих артистів, які своєю роботою залишають незабутні враження та сприяють піднесенню українського кіно до нових висот.

Відомі українські актори

Серед відомих українських акторів виділяються ті, хто віддав своє життя та талант мистецтву кіно та театру, вражаючи глядачів своїм професіоналізмом, витонченою грою та виразністю образів. Їхня праця та внесок у кінематографії та театрі залишає незабутні враження та визнається як в Україні, так і за її межами.

Станіслав Боклан

Станіслав Володимирович Боклан — відомий український актор театру та кіно, телеведучий. Народився 12 січня 1960 року в смт Брусилів, Житомирської області. Він є заслуженим артистом України та народним артистом України, має Орден "За заслуги" III ступеня.

Станіслав Володимирович має більше сотні проєктів та театральних вистав за плечима, однак найбільшу популярність він отримав після зйомок в кінострічці Олеся Саніна "Поводир".

Фото: УНІАН

Олександр Кобзар

Олександр Миколайович Кобзар народився 18 травня 1976 в Києві. Популярний актор театру і кіно, режисер, заслужений артист України.

Має низку робіт в театрі, 12 років був актором Київського театру драми і комедії, а з 2016 року - Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки. Його фільмографія не менш вражаюча, близько пів сотні різнопланових ролей у стрічках, зокрема, "Обійми брехні", "Пульс", "Скажене весілля" та багато інших.

Фото: kinowar

Віктор Жданов

Віктор Петрович Жданов народився у 1968 році в селі Киселівка, що знаходиться в Херсонській області. Відомий український актор, телеведучий, заслужений артист України, який також є артистом театру, відомий своєю творчістю та досягненнями в галузі культури. Він отримав звання Народного артиста України у 2008 році та є членом Національної спілки театральних діячів України.

У його фільмографії значиться низка успішних різнопланових робіт, зокрема в стрічках "Чорний Ворон", "Кіборги", "Захар Беркут", "Спіймати Кайдаша" та інші визначні твори.

Фото: Facebook "Кіно-Театр"

Олексій Горбунов

Олексій Сергійович Горбунов - актор театру та кіно, заслужений артист УРСР та народний артист України. Народився артист 29 жовтня 1961 в Києві, хоча спочатку він працював в театрі монтувальником, пізніше все ж йому вдалося закінчити Київський інститут театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого та збудувати успішну акторську кар'єру.

Фільмографія Олексія Сергійовича має вражаючу кількість ролей, брав участь в стрічках: "Гвардія",  "Дике поле", "Останній найманець" та багато інших. Його самого називають артистом, який здатний втілити будь-який образ. Крім того, він має активну громадянську позицію, влаштовує концерти-квартирники та переспівує українські пісні.

Фото: concert.ua

Ахтем Сеітаблаєв

Ахтем Шевкетович Сеітаблаєв – популярний український актор, режисер, сценарист, заслужений артист АР Крим. Він народився 11 грудня 1972 року в Узбекистані, походить з родини депортованих кримських татар.

Актор отримав широке визнання після участі у фільмі "Хайтарма", що розповідає про депортацію кримських татар, де він зіграв роль Амет-Хана Султана. Пізніше він взяв участь у режисерській роботі, представивши свій перший повнометражний фільм "Кіборги". Крім того, у співпраці з американським режисером Джоном Вінном, він взявся за роботу над "Захаром Беркутом", а в подальшому - разом з Олегом Сенцовим зробив "Номери". Щодо акторської майстерності Сеітаблаєва, можна відзначити його вражаючу роль у фільмі "Додому" режисера Нарімана Алієва.

Фото: Armyinform

Ада Роговцева

Ада Миколаївна Роговцева народилася 16 липня 1937 року у місті Глухів, що на Чернігівщині. Вона відома як талановита акторка театру та кіно в Україні. Має звання народної артистки України та СРСР, Герой України. Також вона нагороджена орденом княгині Ольги II ступеня та орденом "За заслуги" I, III ступеня.

Ада Миколаївна - невід'ємна частина нашого кіносвіту. Вона втілення совісті та душі українського кіно, особа з кришталевим талантом та непохитною чесністю. Найпопулярніші ролі в кінострічках "Дев'ять життів Нестора Махна", "Лісова пісня", "Тарас Бульба", "Віддана" та інші.

Фото: concert.ua

Ольга Сумська

Сумська Ольга В'ячеславівна народилась 22 серпня 1966 у Львові. Українська акторка та телеведуча має звання народної та заслуженої артистки України, крім того нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

У віці п'яти років Ольга зробила свій дебют на сцені, виконавши епізодичну роль у виставі, яку поставили її батьки. Вона має низку головних ролей на сцені театру та кіно, головними роботами можна назвати: "Роксолана", "Таємниця Маестро", "Повернення блудного батька", "Останній москаль" та інші.

Фото: znaj.ua

Ірма Вітовська

Ірма Григорівна Вітовська-Ванца – українська акторка, продюсерка та заслужена артистка України. Народилась 30 грудня 1974 року в Івано-Франківську.

Свій акторський шлях розпочала в Молодому театрі у Києві ще у 1998 році, де досі грає. На початку 2000-х років вона стала відомою завдяки участі у телешоу "Леся+Рома". Протягом років Ірма Григорівна демонструвала свою універсальність в акторській грі, доводячи, що вона може впевнено втілити будь-яку роль. Двічі її талант визнавали на премії "Золота Дзиґа" в номінації за найкращу жіночу роль - у фільмах "Брама" та "Мої думки тихі".

Фото: elle.ua

Римма Зюбіна

Римма Анатоліївна Зюбіна є володаркою найпрестижніших кіно та театральних премій, серед яких варто відзначити "Золоту Дзиґу" та "Київську пектораль".  Українська акторка та телеведуча народилась 23 серпня 1971 в Ужгороді.

Вона бездоганна як у драматичних виставах, наприклад, у "Гнізді горлиці", так і у комедійних проєктах, таких як "DZIDZIO Контрабас". Акторка приділяє багато часу волонтерській діяльності та є амбасадором благодійної організації "Фонд допомоги онкохворим дітям" у Києві. Вона була відзначена нагородою "Древо життя" за свій внесок у допомогу онкохворим дітям.

Фото: kyiv.comments.ua

Олеся Жураківська

Олеся Вікторівна Жураківська – акторка театру та кіно, має звання заслуженої артистки України та нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. Народилась артистка 13 серпня 1973 року в Києві.

Олеся Жураківська - справжня зірка театру та кіно, вона відома своєю щирістю та вражає природністю кожного глядача. Акторка з початку своєї кар'єри і донині грає у виставах Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Добірку популярних ролей у фільмах та серіалах очолюють "Мама", "Кріпосна", "Донбас", "Казка старого мельника" та багато інших. 

Фото: themoviedb.org

Молоді українські актори, які вже стали улюбленцями глядачів

Молоді зірки вже приносять свіжий подих в українське кіно та театр. Їх талант та харизма допомагають завойовувати місце на сцені, виразно та енергійно розкриваючи свій потенціал на повну. Вони — молодість, натхнення та нові можливості в світі мистецтва.

Олександр Сергійович Рудинський

Олександр Рудинський — нове обличчя у світі мистецтва, талановитий актор, який вже зараз завойовує глядачів своєю яскравістю та професіоналізмом. Народився 23 липня 1996 року в  Миколаєві.

Він продовжує шукати нові можливості на сцені, знайомлячи глядачів з різноманітними та цікавими персонажами. Грає в національному драматичному театрі ім. Івана Франка, серед проєктів можна виділи такі стрічки та серіали: "Одинадцять дітей з Моршина", "Носоріг", "Черговий лікар", "Подорожники" та інші. Його талант та різноманітність ролей роблять актором-універсалом, готовим завойовувати нові висоти в світі театрального та кіномистецтва.

Фото: tochka.net

Тарас Цимбалюк

Тарас Васильович Цимбалюк – популярний актор театру, кіно та телебачення, народився 16 грудня 1989 в місті Корсунь-Шевченківський, що знаходиться в Черкаській області.

З 2013 року Тарас Цимбалюк розвиває своє мистецтво на сцені Київської академічної майстерні театрального мистецтва "Сузір'я". Він став популярний завдяки участі в кінострічці "Чорний Ворон" та серіалах "Спіймати Кайдаша" та Кріпосна", що залишили в пам'яті глядачів відбиток. Він має у своєму портфоліо низку кінопроєктів різних жанрів і форматів. Його здатність втілювати героїв стала визначною для української сцени.

Фото: РБК-Україна

Євген Ламах

Євгеній Олегович Ламах - актор театру та кіно, народився 29 червня 1996 в місті Лебедин, Сумської області. Він є номінантом премії "Золота Дзиґа", "Кіноколо" та переможцем кінофестивалю "Корона Карпат" у 2021 році.

Незважаючи на свій молодий вік, Євген набув значну популярність завдяки своїм ролям у кінофільмах: "Черкаси", "Крути-1918", "Іловайськ 2014. Батальйон Донбас", "Гола правда". Нещодавно відбулась прем‘єра кінофільму з участю Ламаха "Мирний 21" , де Євген виконав одну з ключових ролей. Режисером цього фільму є Ахтем Сеітаблаєв.

Фото: marieclaire.ua


Поліна Василина

Поліна Русланівна Василина народилася 15 травня 1998 в Києві. Юна актриса театру та кіно вже взяла участь в низці популярних українських фільмів та серіалів, зокрема, "Скажене весілля", "Спокуса", "Рідна кров", "Дорога додому", "Крути.1918" та інші.

Талановита артистка має неймовірний потенціал та перспективи в своєму мистецькому розвитку. Її вражаючий акторський талант, впевненість на екрані та здатність глибоко відчувати та розуміти свої ролі роблять її особливо визначною серед молодих акторів. Тому вона часто отримує високу оцінку серед досвідченіших колег та підтримку глядачів.

Фото: brainberries.co

Кошкіна Марина

Кошкіна Марина Олександрівна - акторка театру та кіно, має звання заслуженої артистки України. Народилась 21 травня 1993 року в місті Кремінна, Луганської області.

З початку 2017 року Марина розкривала свій акторський талант у виставах Київського академічного Молодого театру. З 2018 року вона почала працювати у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. В активі Марини низка телепроектів та ролі у повнометражних художніх фільмах, серед яких "Кіборги", "Із зав’язаними очима", "Будинок "Слово", "Захар Беркут" та інші. Визнання її акторської майстерності відображають кінопремії, зокрема "Золота Дзиґа" за найкращу жіночу роль, а також премія "Корона Карпат".

Фото: Imagineindia Film Festival

Міла Сивацька

Людмила Олексіївна Сивацька народилась 3 грудня 1998 року в Києві. Вона дуже різнопланова та творча особистість. З'явилась вперше на телеекранах, будучи учасницею дитячого Євробачення та проєкті "Голос. Діти". Має модельні здобутки, а з 10 років почала займатися кіно.

Її фільмографія має велику кількість різнопланових стрічок, однак популярність їй принесли ролі в проєктах "Мереживо долі", "Хороший хлопець", "Останній богатир: Корінь зла". Міла вразила не лише своїми досить юним стартом в кіно, а й чітко показала свій потенціал та наполегливість. ЇЇ творчий доробок доводить, що ця молода акторка заслуговує на своє місце у сучасній кіноіндустрії.

Фото: УНІАН


 
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