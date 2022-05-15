Пораненим захисникам "Азовсталі" ампутують кінцівки без знеболювальних, просто ріжуть наживо, - дружини героїв Маріуполя

Про це вони заявили під час пресконференції, яку транслював Еспресо.

Ганна Науменко, Катерина Прокопенко, Юлія Федосюк, Ольга Андріанова та Дар'я Цикунова розповіли, що операції захисникам Маріуполя проводяться без знеболювальних.

"Зараз їм ампутують кінцівки навіть з маленькими ушкодженнями, без знеболювальних, просто ріжуть наживо, їхні побратими це все спостерігають, у них немає взагалі ніякої медицини. У них є стакан води на всіх і вони роблять ковток раз на п'ять-шість годин. Великі проблеми із сепсисом, там всюди пліснява".

Вони додали, що антибіотики в героїв Маріуполя є в дуже обмеженій кількості для особливо важких операцій.

"Люди з ампутаціями зараз лежать без антибіотиків, без знеболювальних. Люди з дуже важкими пораненнями просто терплять біль".

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