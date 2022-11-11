Поривчастий вітер, проте без опадів: прогноз від Наталки Діденко на вихідні

Про це інформує синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко.

12-13 листопада в Україні антициклон Charly зумовить суху, бездощову, безсніжну погоду в усіх наших областях.

Температура повітря ще залишиться комфортною, як для цієї кліматичної пори, протягом дня очікується +8 - +13 градусів, в Криму до +12 - +15 градусів. Навіть у нічні години буде десь в межах +3 - +8 градусів.

Західний та Північно-Західний вітер обіцяє бути рвучким вихідними.

У Києві впродовж суботи та неділі також вітер очікується поривчастим. Проте опадів не передбачається.

Температура повітря в столиці ще побуде досить високою, вдень близько +10 - +12 градусів.

З понеділка-вівторка в Україну заходить повітря з нижчими градусами. Очікується похолодання.

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