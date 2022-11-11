Поривчастий вітер, проте без опадів: прогноз від Наталки Діденко на вихідні
12 та 13 листопада на території України прогнозується поривчастий вітер, дощів чи снігу - не обіцяють, температура вдень очікується +8 - +13 градусів
Про це інформує синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко.
12-13 листопада в Україні антициклон Charly зумовить суху, бездощову, безсніжну погоду в усіх наших областях.
Температура повітря ще залишиться комфортною, як для цієї кліматичної пори, протягом дня очікується +8 - +13 градусів, в Криму до +12 - +15 градусів. Навіть у нічні години буде десь в межах +3 - +8 градусів.
Західний та Північно-Західний вітер обіцяє бути рвучким вихідними.
У Києві впродовж суботи та неділі також вітер очікується поривчастим. Проте опадів не передбачається.
Температура повітря в столиці ще побуде досить високою, вдень близько +10 - +12 градусів.
З понеділка-вівторка в Україну заходить повітря з нижчими градусами. Очікується похолодання.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.89
Купівля 39.89Продаж 40.6
-
EUR
Купівля 39.69Продаж 40.83
- Актуальне
- Важливе