Порошенки передали "Київводоканалу" потужний генератор, який забезпечить водою столичну Троєщину

Про це п'ятий президент повідомив на сторінці у Facebook.

"90% діяльності нашої команди була сконцентрована на допомозі ЗСУ. Кожен день ми мобілізуємо для цього усі ресурси. Кожен тиждень ми їдемо на фронт із черговою передачею техніки. Коли російські війська стали бити по критичній інфраструктурі українських міст, ми змінили тактику нашої роботи. Миколаїв отримав пересувну котельню, яка закриває потреби цілого мікрорайону. У Херсоні встановили потужні генератори і мініпекарню", – зазначив він.

"Нашим пріоритетом залишається Київ, як це було з 2014 року, коли була зроблена модернізація системи ППО, у тому числі за рахунок наших коштів. Ми маємо тут потужну команду, завдяки у тому числі Марині Порошенко, і сьогодні ця робота продовжується", – наголосив лідер "ЄС".

"Уже майже рік вся Україна і наша столиця живуть під регулярними ракетними атаками російської армії. Ворог намагається занурити українські міста в Середньовіччя, системно знищуючи нашу цивільну інфраструктуру, системи електро-, водо- та теплопостачання. Наші енергетики та комунальники роблять неймовірне, оперативно ремонтуючи пошкоджене обладнання, щоб забезпечити домівки українців водою та теплом", – зазначила Марина Порошенко.

"В умовах блекауту, відключення води ми викупили із заводу дуже потужний генератор на 550 кВА для столиці. Це забезпечить потреби в електроенергії Троєщинського мікрорайону – 150 тисяч киян гарантовано матимуть воду. Оренда генератора для "Київводоканалу" буде виплачуватися за рахунок Фонду Порошенка – аж до закінчення війни або постачання генераторів міжнародними партнерами. Але кияни чекати не можуть", – каже п’ятий президент.

Депутат Київради від "Європейської Солідарності", перший заступник генерального директора ПАТ "Київводоканал" Вадим Сторожук говорить – це надзвичайно важлива енергетична складова. "Це величезна місія. Тому що, зокрема, ця станція служить компенсатором. Коли ворог завдав шкоди одному з наших виробництв води, ми вибудували таким чином схему, що саме цей об’єкт компенсував ці втрати. Він працював на захист містян",- сказав він.

За його словами, рішення про передачу генератора ухвалене оперативно та своєчасно, і це дозволить забезпечити безперебійну роботу підприємства.

Начальник Управління експлуатації насосних водопровідних станцій і артезіанських свердловин "Київводоканалу" Микола Надточій говорить: це важлива допомога у забезпеченні стабільної роботи підприємства у складний воєнний період.

"Нам не вистачало таких генераторів як цей, який сьогодні нам передають. Ми проводили експеримент і ми могли б цією троєщинською станцією забезпечити якусь частину міста Київ водою – і будинки, і в тому числі налив в автоцистерни, різні ємності і розвозити по місту", – розповів він.

"Таких генераторів дійсно не вистачає. Хочу вас запевнити, що ми будемо його експлуатувати фахово – яким взяли в оренду, таким вам і повернемо", – запевнив Надточій.

"Ми будемо з водою, з теплом, зі світлом, але без вас, росіяни", – резюмує Петро Порошенко.

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