Порошенко порадив Зеленському, як зробити візит до США успішним

Порошенко наголосив – треба використати всі можливості, аби поїздка була змістовною, а не просто піар-візитом.

“Перше і, на мою думку, найголовніше потрібно встановити добрі особисті відносини довіри з главою Білого дому. Як мінімум, на тому рівні, яка існувала за моєї каденції. Лише компетентна, щира, чітка та конструктивна позиція справжнього лідера країни. Без підвищених тонів і питань на кшталт “чому Україна досі не в НАТО”? Це – важлива передумова успішності зустрічі”, – переконаний Порошенко.

Друге – підтвердити рішучу налаштованість України на поглиблення стратегічного партнерства та союзництва зі Сполученими Штатами і нарешті запустити механізми Комісії стратегічного партнерства, зазначив лідер “ЄС”.

За його словами, варто також спробувати знайти оптимальні шляхи проактивного залучення США для припинення російської агресії на Донбасі.

“Третє – переконати американських можновладців та великий бізнес у щирості та ефективності Банкової у впровадженні демократичних та соціально-економічних реформ в Україні і, в першу чергу, у боротьбі з корупцією. Те, що дійсно важливо для серйозного іноземного бізнесу, – це не «няні» чи усні квазі-гарантії Банкової, а насамперед верховенство права і забезпечення незалежності правосуддя, правоохоронних та антикорупційних органів, банківського сектору в Україні”, – зауважує Петро Порошенко.

Він наголошує – інвесторів не переконаєш вкладати сотні мільярдів в Україну, допоки кишенькові суди, здається, більше керуються не волею Феміди, а духом і забаганками Банкової, а правоохоронці ганяються за опозицією і лицемірно покривають злочинців.

“Зеленському варто було б поставити крапку і роз’яснити свою позицію щодо екс-власника Приватбанку Коломойського, який перебуває під санкціями США, покриття зрадників у справі “вагнерівців”, особистих мотивів у інструменталізації судової системи для переслідування демократичної опозиції”, – переконаний п’ятий президент.

Порошенко також вважає вкрай нагальним зафіксувати важливе місце України в системі стратегічних енергетичних пріоритетів США, одним з елементів якої має стати спільна протидія Північному потоку-2.

“І, безперечно, з Вашингтону Зеленський має привезти орієнтовні терміни візиту в Україну Президента США Джозефа Байдена, що стане підтвердженням успішності зустрічі. Крім відвідання Білого дому, є кілька важливих локацій в США, до яких Володимир Зеленський мав би завітати, якщо йдеться про серйозний, змістовний, а не піар-візит. Насамперед, йдеться про штаб-квартиру МВФ, де президент України має провести переговори з Виконавчим директором Фонду Крісталіною Георгієвою”, – пояснює Порошенко.

“Не менш важливий та символічний напрямок – штаб-квартира ООН у Нью-Йорку, де Зеленський мав би презентувати наробки Кримської платформи та залучити ООНівський компонент до міжнародних зусиль з деокупації Криму”, – констатує Петро Порошенко.

Він зауважив, що наступні дні всі будуть уважно стежити та вболівати за дипломатичні успіхи глави держави на американському напрямі.