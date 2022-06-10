Порошенко: депутінізація і денуклеаризація Росії – це майбутнє глобальної безпеки

"Ми повинні зупинити інструменти впливу Путіна на світову ситуацію. Вони повинні стати токсичними, щоб жоден політик, "політолог", жодна "громадська організація", жодне "медіа" не могли отримати кошти від структур, пов’язаних із Путіним. Припиніть це робити. Російська Федерація повинна припинити отруювати ситуацію. Коли ми припинимо діяльність Путіна у світі та Європі, настане етап, коли нам доведеться забирати ядерну зброю у Росії. Бо абсолютний маніяк, божевільна людина, яким є Путін з ядерною зброєю, становить смертельну загрозу для всього світу", – наголосив Петро Порошенко.

"Якщо ми зупинимо експорт з Росії, якщо у Росії будуть гроші тільки на соціальні програми: продукти харчування, ліки, пенсії, основні потреби, а санкції зруйнують російську економіку, – буде місце для угоди, що російська зброя має контролюватися міжнародною спільнотою. Я переконаний, що без цього ніхто не може почуватися в безпеці в сучасному світі", – вважає п’ятий Президент.

"Два слова: депутінізація і денуклеаризація. Це майбутнє глобальної системи безпеки", – резюмує Порошенко.