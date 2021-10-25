Порошенко: Фінансову допомогу від ЄС треба використати для підтримки малозабезпечених, малого і середнього бізнесу

"Виділення Євросоюзом 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги – вчасний та потрібний крок для підтримки нашої держави в умовах економічних та енергетичних викликів, спричинених як діями україноненависницького російського агресора, так і неефективною політикою влади", – пише у Facebook Порошенко.

"Євросоюз як надійний партнер і союзник продовжує рішуче стояти пліч-о-пліч з Україною у протидії небезпечним загрозам. Очікуємо, що команда Зеленського використає ці важливі ресурси на допомогу вразливим верствам суспільства, а також малому та середньому бізнесу, а не на сумнівні популістичні проекти", – наголошує п’ятий президент.