Порошенко: Фінансову допомогу від ЄС треба використати для підтримки малозабезпечених, малого і середнього бізнесу
Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко подякував партнерам з Європейського Союзу за виділення Україні макрофінансової допомоги. Він закликав владу спрямувати ці кошти на підтримку тих, хто найбільше постраждав внаслідок кризи – людей із вразливих категорій, а також малого та середнього бізнесу
"Виділення Євросоюзом 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги – вчасний та потрібний крок для підтримки нашої держави в умовах економічних та енергетичних викликів, спричинених як діями україноненависницького російського агресора, так і неефективною політикою влади", – пише у Facebook Порошенко.
"Євросоюз як надійний партнер і союзник продовжує рішуче стояти пліч-о-пліч з Україною у протидії небезпечним загрозам. Очікуємо, що команда Зеленського використає ці важливі ресурси на допомогу вразливим верствам суспільства, а також малому та середньому бізнесу, а не на сумнівні популістичні проекти", – наголошує п’ятий президент.
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