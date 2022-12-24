Порошенко купив нову партію обладнання, яке встановлять на системи життєзабезпечення

"Ми закупили ще 4 великих генератори для українських міст. Ними, звісно, можна зарядки ноутбук чи телефон, але ми пішли далі. Ці 4 коробки будуть опікуватися цілими мікрорайонами: це і водовідведення, і за необхідності їх можна підключити до невеликих котелень чи просто до насосів, аби постачати воду", – пояснив Порошенко.

"Вони стоятимуть у Києві та Миколаєві, в якому ми вже встановили одну мобільну котельню. Дуже хочемо допомогти Херсону і робимо усе, щоб ці генератори стояли і там. Але справа в тому, що місцева влада вважає, що води та тепла у них достатньо. Хоча ми були там вже двічі і знаємо, що це далеко не так2, – зауважив він.

"Ми продовжуємо допомагати не дивлячись на свята, палки в колесах чи вихідні. Бо найбільшим святом і найдовшим вихідним — буде не Новий Рік і навіть не Різдво, найбільшим святом для всієї України буде перемога у цій війні", – наголошує Петро Порошенко.