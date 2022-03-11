Порошенко: Ми домовились із Зеленським, що виступаємо єдиним фронтом, і це зруйнувало плани Путіна

"Ми зробили Путіну великий сюрприз. Ми мали декілька зустрічей з Президентом Зеленським, ми домовилися зараз, що ми будемо виступати єдиним фронтом. Я думаю, що це абсолютно адекватна і правильна поведінка, коли всі українці зараз є не президентом, міністром, лідером парламентської фракції чи партії, чи робітником, чи працівницею – ми всі зараз солдати, які мають захищати Україну. Ми всі рівні. І на плечах усіх лежить спільна відповідальність за Україну", – вважає п’ятий президент.

"Українці здивували Путіна зламом бліцкригу. Українці здивували світ. Бо ще декілька днів тому чотиризіркові генерали НАТО стверджували про те, що українці протримаються не більше 72 годин. Потім, коли українські Збройні Сили, які були створені з 2014 року і продемонстрували унікальні здібності, як одна із найкращих армій світу, вони не тільки здивували, а й об’єднали світ", – наголошує Порошенко.

"Вже зараз майже 13 тисяч росіян залишили своє життя тут в якості злочинців-загарбників. І кожен день росіяни будуть платити цю ціну, аж допоки вони не підуть. Українська система протиповітряної оборони Києва, створення якої ми зробили в 2014 році, сьогодні продемонструвала найкращі якості. І Путін, який сподівався знищити ППО за години, сьогодні з подивом дізнався, що більше 55 літаків і більше 85 гелікоптерів було збито, в тому числі і повітряними силами, і ППО", – констатує Порошенко.

"Героїзм продемонстрували українські Збройні Сили. Я хочу сказати, що Україна ніколи не здасться. Україна ніколи не забуде. І ніколи не простить те, що російсько-фашистські загарбники робили і роблять в Україні. В Путіна не залишиться жодного іншого виходу, як забратися геть з України", – резюмує п’ятий президент.