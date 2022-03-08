Порошенко: ми двічі бачились з Зеленським і домовились почати з чистого листа
П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що Україна має продемонструвати світу єдність
Про це він сказав у інтерв'ю, передає Еспресо.TV.
"Ті, хто на сьогоднішній день, політикани, які намагаються грати в політику - вони є абсолютно антиукраїнські сили. Зараз, коли ворог біля воріт, я не розбираюся, хто винен, як готувались і що було до 24 лютого", - сказав Порошенко.
Він додав, що робить все, щоб продемонстувати єдність.
"Мене запросив Зеленський, ми двічі бачились, ми домовились почати з чистого листа. Я повністю вітаю такий підхід, тому, що Україна зараз має продемонструвати світу єдність. Зараз ніхто з нас не є політиком, робітником, волонтером, ми всі є солдати і ми всі маємо робити все від нас залежне, щоб захистити Україну", - відзначив Порошенко.
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