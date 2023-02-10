Порошенко на півдні передав новій бригаді морської піхоти вантажівки і "Старлінки"

Про це повідомляє сайт партії "Європейська Солідарність".

"Бригада - нова, а ось командири та особовий склад - наші добрі знайомі. З цими хлопцями ми перетиналися ще з 2014 року, багато із них були у десанті, у славнозвісній 79-й бригаді. Зараз вони створюють нову бригаду морської піхоти. А новоствореній бригаді потрібно що? Правильно - техніка", - зазначає Порошенко.

"Ми знаємо, що росіяни готують потужний наступ на кількох напрямках - Лиман, Бахмут і аж до Вугледару, спроба захопити всю Донецьку область і позиції на Півдні. Тут нам треба попередити висадку десанту, і саме на морську піхоту ми дуже розраховуємо", - говорить Порошенко.

"Ми привезли 5 модифікованих DAFів. Вони всі різні. На деяких - тент для перевезення особового складу. На деяких встановлені зенітні установки ЗУ-23-2, щоб "шахеди" не загрожували життю українців. Ми намагаємося забезпечити протиповітряну оборону - те, чим ми займалися з 2014 року", - показує Порошенко.

"Це сьогодні 100-ий автомобіль DAF. Це і військовий тягач, це і артилерійський тягач, це й тачанка. Для зеніток - набагато жорсткіша підвіска, більша вантажопідйомність і прохідність. І надійність, там шестициліндровий дизель, мінімум електроніки", - пояснює Порошенко.

Морпіхам привезли і "Старлінки" для того, щоб забезпечувати зв'язок.

"Ми провели повне тестування - вони всі працюють", - говорить Порошенко.

"І найбільший скарб - це шини, бо і волонтерські бусіки, і пікапи без нових шин не поїдуть. Вам, як водіям, це дуже добре відомо", - зазначає п'ятий президент.

Військові дякують за допомогу і, користуючись нагодою, передають волонтерам нові замовлення.

"Наближається річниця повномасштабного вторгнення і 9 років цієї жахливої війни. Хочу наголосити, що найкращим дипломатом, найефективнішим переговорником у світі зараз є ЗСУ. І тому наша команда робить все можливе, щоб до ЗСУ надійшла необхідна допомога", - говорить Порошенко.