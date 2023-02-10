Порошенко на півдні передав новій бригаді морської піхоти вантажівки і "Старлінки"
Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" під час поїздки на південний фронт передав новоствореній бригаді морської піхоти 5 модифікованих вантажівок DAF, а також "Старлінки" та автомобільні шини
Про це повідомляє сайт партії "Європейська Солідарність".
"Бригада - нова, а ось командири та особовий склад - наші добрі знайомі. З цими хлопцями ми перетиналися ще з 2014 року, багато із них були у десанті, у славнозвісній 79-й бригаді. Зараз вони створюють нову бригаду морської піхоти. А новоствореній бригаді потрібно що? Правильно - техніка", - зазначає Порошенко.
"Ми знаємо, що росіяни готують потужний наступ на кількох напрямках - Лиман, Бахмут і аж до Вугледару, спроба захопити всю Донецьку область і позиції на Півдні. Тут нам треба попередити висадку десанту, і саме на морську піхоту ми дуже розраховуємо", - говорить Порошенко.
"Ми привезли 5 модифікованих DAFів. Вони всі різні. На деяких - тент для перевезення особового складу. На деяких встановлені зенітні установки ЗУ-23-2, щоб "шахеди" не загрожували життю українців. Ми намагаємося забезпечити протиповітряну оборону - те, чим ми займалися з 2014 року", - показує Порошенко.
"Це сьогодні 100-ий автомобіль DAF. Це і військовий тягач, це і артилерійський тягач, це й тачанка. Для зеніток - набагато жорсткіша підвіска, більша вантажопідйомність і прохідність. І надійність, там шестициліндровий дизель, мінімум електроніки", - пояснює Порошенко.
Морпіхам привезли і "Старлінки" для того, щоб забезпечувати зв'язок.
"Ми провели повне тестування - вони всі працюють", - говорить Порошенко.
"І найбільший скарб - це шини, бо і волонтерські бусіки, і пікапи без нових шин не поїдуть. Вам, як водіям, це дуже добре відомо", - зазначає п'ятий президент.
Військові дякують за допомогу і, користуючись нагодою, передають волонтерам нові замовлення.
"Наближається річниця повномасштабного вторгнення і 9 років цієї жахливої війни. Хочу наголосити, що найкращим дипломатом, найефективнішим переговорником у світі зараз є ЗСУ. І тому наша команда робить все можливе, щоб до ЗСУ надійшла необхідна допомога", - говорить Порошенко.
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