Порошенко на східному фронті: треба першими завдати удару, щоб зламати хребет російській армії
Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт з допомогою для кількох бригад ЗСУ заявив, що західні танки мають надійти в Україну протягом найближчих двох місяців
Він зазначив, що під час зустрічей у штаб-квартирі НАТО пояснював союзникам, що чим швидше Україна отримає потужну зброю, тим швидше буде зламаний хребет російської армії.
"Цей тиждень був дуже довгий. Спілкування і з Генеральним секретарем НАТО, зі всіма його заступниками, з послами країн НАТО при штаб-квартирі Альянсу полягали в наступному: якби ви нам дали танки 7-8 місяців тому, успіхи нашого східного наступу, південного наступу були б значно більшими", – розповів п’ятий президент.
"Росія зараз потихеньку підтягує резерви, потихенько підтягує сили. Нам треба набагато більше часу, щоб поламати русні хребта. Зараз є рішення по Леопардам, і буде дуже добре, коли ми будемо мати можливість від 5 до 10 бригад сформувати на базі бронетехніки, яка надійде в Україну за рішенням Рамштайну. Але вона має надійти впродовж 1,5-2 місяців. Танки, які надійдуть, дозволять нам сформувати в кожній бригаді по танковому батальйону", – констатує Порошенко.
"От хто зараз перший завдасть удар контрнаступу – той і отримає оперативну стратегічну перевагу. І саме тому ми маємо робити все, що ми можемо, щоб якнайшвидше посилити фронт. І саме тому сьогодні ми передаємо те, що ви просили. Я дуже ціную, що наш зв’язок прямий, ми не потребуємо ніяких посередників. Є прохання – і ми намагаємося швидко реагувати", – пояснює Порошенко.
"У нас немає часу тягнути. Маємо зробити все, щоб зараз якнайшвидше ми дали можливість нашим ЗСУ завдати удару. За допомогою партнерів. Партнери підтримують нас, ми підтримуємо ЗСУ", – говорить Порошенко.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 42.6Продаж 43.59
- Актуальне
- Важливе