Він зазначив, що під час зустрічей у штаб-квартирі НАТО пояснював союзникам, що чим швидше Україна отримає потужну зброю, тим швидше буде зламаний хребет російської армії.

"Цей тиждень був дуже довгий. Спілкування і з Генеральним секретарем НАТО, зі всіма його заступниками, з послами країн НАТО при штаб-квартирі Альянсу полягали в наступному: якби ви нам дали танки 7-8 місяців тому, успіхи нашого східного наступу, південного наступу були б значно більшими", – розповів п’ятий президент.

"Росія зараз потихеньку підтягує резерви, потихенько підтягує сили. Нам треба набагато більше часу, щоб поламати русні хребта. Зараз є рішення по Леопардам, і буде дуже добре, коли ми будемо мати можливість від 5 до 10 бригад сформувати на базі бронетехніки, яка надійде в Україну за рішенням Рамштайну. Але вона має надійти впродовж 1,5-2 місяців. Танки, які надійдуть, дозволять нам сформувати в кожній бригаді по танковому батальйону", – констатує Порошенко.

"От хто зараз перший завдасть удар контрнаступу – той і отримає оперативну стратегічну перевагу. І саме тому ми маємо робити все, що ми можемо, щоб якнайшвидше посилити фронт. І саме тому сьогодні ми передаємо те, що ви просили. Я дуже ціную, що наш зв’язок прямий, ми не потребуємо ніяких посередників. Є прохання – і ми намагаємося швидко реагувати", – пояснює Порошенко.

"У нас немає часу тягнути. Маємо зробити все, щоб зараз якнайшвидше ми дали можливість нашим ЗСУ завдати удару. За допомогою партнерів. Партнери підтримують нас, ми підтримуємо ЗСУ", – говорить Порошенко.