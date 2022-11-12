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Головна війна з Росією Порошенко на східному фронті: звільнили Херсон - звільнимо Донецьк, Луганськ, Крим й кожен клаптик української землі

Порошенко на східному фронті: звільнили Херсон - звільнимо Донецьк, Луганськ, Крим й кожен клаптик української землі

12 листопада, 2022 субота
17:01
війна з Росією

Петро Порошенко, який привіз допомогу у підрозділи на східному напрямку, розповів про головні складові перемоги України. Перша зустріч - із бійцями Сил спеціальних операцій. Як пояснює Порошенко, ці хлопці одними з перших заходять на окуповані території під час їх визволення

Про це повідомляє офіційний сайт "Європейської солідарності".

Петро Порошенко, який привіз допомогу у підрозділи на східному напрямку, розповів про головні складові перемоги України. Перша зустріч - із бійцями Сил спеціальних операцій.

Як пояснює Порошенко, ці хлопці одними з перших заходять на окуповані території під час їх визволення. 

"Саме вони наражаються на найбільшу небезпеку. І це вони приносять командуванню, а згодом і всім українцям щасливу звістку про черговий звільнений населений пункт", - зазначає п’ятий президент.  

"Сьогодні ми тут, на Сході. Ми звільнили Херсон, і я не маю жодного сумніву, що ми звільнимо Донецьк, ми звільнимо Луганськ, ми звільнимо Крим і ми звільнимо кожен клаптик української землі", - наголошує Порошенко. 

"Тут дуже непроста ситуація. Але і звідси наші військові обіцяють нам приносити гарні новини. А ми доставляємо усе, щоб це стало можливим: буржуйки, генератори, дрони, каримати та спальники. Бо не тільки південний, а й східний напрямок має бути звільненим від рашистської нечисті", - переконаний Порошенко.

"Наші бійці сповнені рішучості для того, щоб це реалізувати. А від нас з вами дуже залежить, щоб ми робили три речі. Перше - щоб ми підтримували Збройні Сили, і в цьому є наша визначальна відповідальність. Друге - щоб ми забезпечили міжнародну підтримку України. І третє – ми точно маємо демонструвати єдність, в тому числі і у Верховній Раді, щодо законодавчого забезпечення нашої перемоги - антикорупційної політики, ефективного підвищення економіки, захисту українських військових, захисту української землі і захисту українського народу", - наголошує Порошенко.

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Петро Порошенко
військові
ЗСУ
ССО
Європейська солідарність
Військові новини
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