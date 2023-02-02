Порошенко напередодні Саміту Україна-ЄС: очікуємо на рішення вже у 2023 році розпочати переговори про вступ до Євросоюзу

Порошенко констатує, що це буде перший з початку повномасштабного російського вторгнення та перший з моменту отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС Саміт Україна – Європейський Союз: "він – символічний, бо свідчить і про сміливість та рішучість керівництва Євросоюзу, і про те, що вони – наші справжні друзі".

"Минулого тижня у Брюсселі я мав численні переговори з членами Єврокомісії, представниками Європейської служби зовнішньої діяльності, депутатами Європарламенту. Окрема робота проводилося з Генсеком та усім керівництвом НАТО в штаб-квартирі Альянсу. Підтримка України – абсолютна та безумовна. Єдність та солідарність з Україною – непорушні та безпрецедентні", – констатує Порошенко і закликає використати цю єдність на користь євроінтеграції.

На його думку, саміт має чітко зафіксувати зміну принципу "допомогти Україні вижити" на принцип "підтримувати Україну до перемоги". Це зброя, танки, літаки, навчання військових і фінансова допомога.

"По-друге, посилення санкційного тиску на росію як одного із ключових факторів перемоги. Західна зброя+санкції+мужність наших Збройних Сил дорівнює перемозі над рашизмом", – вважає Порошенко.

Порошенко наголошує: потребують подальшої координації питання збільшення та вдосконалення макрофінансової, економічної, гуманітарної допомоги Україні та початок реалізації програми післявоєнного відновлення – з прозорими механізмами звітності та контролю за використанням коштів.

"По-четверте, відновлення справедливості та притягнення до відповідальності путінських воєнних злочинців. Маємо вивести у предметну площину питання про створення спеціального міжнародного трибуналу за злочини агресії проти нашої держави", – наполягає п’ятий президент.

Він також очікує на рішення вже у 2023 році розпочати переговори про вступ до Євросоюзу. "І нарешті – на саміті НАТО у липні має бути ухвалене рішення про запрошення України вступити до Альянсу", – зазначає Петро Порошенко.

"Минулого року українська влада в рамках стратегії національної єдності дала слово виконати сім передумов для таких перемовин. Ми підтримуємо усі зусилля на цьому напрямку. Очевидно, наскільки важливою є домашня робота над досягненням критеріїв членства в Євросоюзі. Саме від України, її влади насамперед, залежать темпи інтеграції до Об’єднаної Європи. Якщо восени Євросоюз не визнає належне виконання Україною семи передумов та не схвалить рішення про "зелене світло" для початку передвступних переговорів, суспільство того не пробачить", – застерігає п’ятий президент.

"Щиро бажаємо владі успіху, готові підставити плече і працювати спільно, бо членство в ЄС та НАТО – це наша стратегічна мета та національна ідея. Така ж сама, як і армія, як і мова, як і віра. Час усе розставив по своїх місцях. Не забуваймо ні на мить, що і Угода про асоціацію, і заявка на членство підписані кров’ю українських героїв", – резюмує Порошенко.