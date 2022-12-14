"200 дуже крутих автомобільних цифрових радіостанцій Motorola. І 8 ретрансляторів. Можливо вони за розміром не так вражають, як пікапи, SHIELD чи Oshkosh, але, повірте, нам дивом вдалося їх вирвати та привезти", – показав Порошенко обладнання.

"Зараз завершуємо оформлення – і терміново на Схід. Під Авдіївку, під Бахмут, бо там зараз вирішується доля не лише України, а можливо всього світу", – пояснює він.

"І кожен з нас має зробити те, що він в змозі, щоб прискорити перемогу, щоб забезпечити контрнаступ, щоб звільнити українську землю від рашистського непотребу, вичавити їх з країни. А кого не вичавимо – знищимо. Іншої розмови не буде", – говорить Петро Порошенко.

Загалом з 24 лютого після початку повномасштабного російського вторгнення Фонд Порошенка, компанія "Рошен" та волонтери ГО "Справа громад" спрямували на підтримку ЗСУ понад 1 млрд 650 млн грн. За ці кошти було придбано: бронежилети, кевларові шоломи, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), пікапи, вантажівки, тягачі та бронемашини, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очищення води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, харчові продукти (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).