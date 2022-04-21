Порошенко подякував Естонії та Латвії за визнання російської агресії актом геноциду проти українського народу
Петро Порошенко подякував депутатам естонського та латвійського парламентів за рішення про визнання російської агресії геноцидом проти народу України. Він закликав союзників в інших країнах ухвалити таке рішення
"Вдячний нашим друзям та союзникам у Латвії та Естонії за сміливе та важливе рішення щодо визнання війни Росії проти України актом геноциду", – написав Порошенко у Facebook.
"Кінцевою метою триваючої агресії путінського рашистського режиму є знищення не лише української держави, а і української нації, української ідентичності. Ми не дозволимо стерти Україну з мапи світу та людської історії. Перемога буде за Україною, а військові злочинці путінського режиму будуть притягнуті до відповідальності", – наголошує Порошенко.
"Закликаємо всіх наших союзників слідувати прикладу Риги та Таллінна і дати належну справедливу оцінку варварським діям Кремля", – пише Петро Порошенко.
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