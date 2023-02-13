Порошенко показав, як БПЛА Poseidon корегує знищення російської гаубиці

Відео Порошенко виклав на своїй сторінці у Facebook.

"Пишаюся нашою армією, яка вміло дає по пиці загарбникам. Пропоную подивитися роботу наших Посейдонів, які корегували роботу арти на цих вихідних. Ще одна руска МСТА з екіпажем вирушила в пекло до кобзона. Паліть їх, хлопці!", – написав Порошенко.

Як відомо, 16 серпня 2022 року Петро Порошенко повідомив про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота – до 4000 метрів. Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, розвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.

"Ми викуповуємо всю партію цих безпілотників, які мають стати очима нашої артилерії, аби кожен удар по ворогу був максимально ефективним", – пояснив Петро Порошенко. Він також повідомив, що програма отримала назву "Очі Арти".

Техніка пройшла офіційні випробування. "Комісія, уповноважена ЗСУ, проводила ретельні випробування кожного дрону. Перша позиція – здатність операторами на швидкий підйом, швидку атаку. Друга позиція – відстань на 50 км. А також висота, характеристики камери, тепловізора. Результат – блискучий. І третя позиція – це здатність утримувати від атак ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Наші "пташки" пройшли ці випробування на "відмінно", – зазначив Петро Порошенко.

Перший комплекс БПЛА передали Десантно-штурмовим військам у липні 2022 року. Петро Порошенко також передав комплекс БПЛА Poseidon розвідникам 131-го батальйону, який брав участь у звільненні Снігурівки та херсонських земель.

14 січня Петро Порошенко передав у війська три комплекси БПЛА Poseidon, які виготовлені на шасі британської вантажівки DAF. Це дев’ять БПЛА, станції управління, а також три спеціально переобладнані автівки з кунгами. Бійці, які проходили навчання для управління цими безпілотниками, також отримали відповідні сертифікати.

"Це – інноваційна розробка, яку придумали технарі "Справи Громад". Загалом - це 9 пташок. Кунги були створені на основі наших DAFів. Усередині машин є абсолютно все, щоб розгорнутися і нищити ворога. І це те, що було потрібно військовим для ефективної роботи – щоб русня горіла в пеклі", – наголошує Порошенко.