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Порошенко привіз допомогу розвідникам на північний фронт: загроза зростає, але й ми вже інші

8 лютого, 2023 середа
18:57
війна з Росією Петро Порошенко

Петро Порошенко привіз у розвідбатальйон на північному напрямку "старлінки", радіостанції, автомобільні шини, хімічні грілки для рук та інше спорядження

Про це повідомляє сайт партії "Європейська Солідарність".

П'ятий президент наголошує: через рік після повномасштабного вторгнення загроза повторного наступу зросла, але українці готові дати ворогу по зубах. 

"Ми зустрічалися на Сході під час важких боїв. І важко собі уявити військову частину, яка більш ефективно використовує ту допомогу, яку наша команда надає. Дуже приємно бачити знайомі DAFи, які виконують бойове завдання", - зазначає Порошенко. 

"Колись ми передавали хлопцям DAFи. Так ось вони поставили на них "зушки" і тепер нещадно б'ють росіян", - пояснив Петро Порошенко.

"Ми сьогодні привезли "старлінки", радіостанції, бо зв'язок і комунікація - це те, що ви просили. І цей діалог у нас виходить дуже вдалий. Привезли мрію кожного зам по тилу - шини. Бо автівки при такій погоді без коліс в поле не виїдуть", - говорить Порошенко.

"І те, що Марина знайшла в Європі й привезла, - це хімічні грілки. Погода ще холодна, і ми не маємо допустити, щоб наші військовослужбовці мали обмороження або рук, або ніг. 5 тисяч грілок допоможуть перенести зимові холоди", - говорить п'ятий президент.

Розвідники дякують за чергову допомогу і показують трофейну техніку, яку відбили у росіян. Кажуть, рації якраз потрібні, щоб пустити в діло відремонтовані трофеї.  

"За радіостанції ми вам щиро дякуємо, тому що ми сьогодні буквально поставили ще один трофейний танк в стрій, одразу радіостанція туди піде. І ви нам просто закрили цю проблему", - пояснюють бійці.

Порошенко додає: "Це ж не просто радіостанції. Це спеціальний мобільний комплект, яким оснащуються бойові броньовані машини, танки і автомобілі, БТРи. І вона має значний радіус, плюс командирський пункт. Мені приємно, що саме їх ми сьогодні передаємо".

Розвідники також показують трофейний "урал" та БТР: "Це ми забрали у рускіх, коли вони йшли на Київ і назад відходили". Порошенко пропонує вигідний обмін - російську техніку, яку можна буде передати в інші підрозділи, на британські DAFи.

"Ми у вас готові два з маніпуляторами і одного такого запросити, якщо у нас все вийде, ми готові віддати вам щось", - кажуть військові.

"Ми спеціально закупаємо зараз саме для артилерійських підрозділів, для розвідувальних, бо маніпулятори цінні. У нас зараз черга на DAFи вишикувалась. Давайте ми вам дамо в обмін для якихось частин. Так скажемо, такий "бартер", - пропонує Порошенко. 

"Ми маємо зробити все від нас залежне для того, щоб забезпечити контрнаступ української армії, який має зірвати наступ армії російської. І сьогодні кожен має зробити все, що можна, щоб якнайшвидше поставити в війська все необхідне", - зазначає п'ятий президент.

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Європейська солідарність
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