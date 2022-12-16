Порошенко привіз вантажівки з причепами у бригаду артрозвідки на східний фронт

"Ця бригада артилерійської розвідки працює на найгарячіших напрямках на Сході. За те, щоб їх екіпаж аеророзвідки політав на секторі — черга. Настільки вони майстерні у нищенні росіян", – розповідає Порошенко.

"Нещодавно на нулі, на дуже гарячому напрямку, ворог почав інтенсивний обстріл екіпажу. Дві години їх поливали усім, градами, чим тільки можна. Команда була — на евакуацію. Але коли стрілянина стихла, перед відходом екіпаж вирішив знову піднятися в небо. Завдяки цьому рішенню вони помітили, що ворог намагається здійснити прорив на цьому напрямку. 6 трупів росіян, згорілий танк і БМП та ще інша знищена російська техніка — так завершився "прорив" для ворогів", – зазначає Петро Порошенко.

"Настільки круті ці хлопці та дівчата. І хочуть бути ще більш вбивчими для ворога. Тому саме 15-та бригада після двох розвідбатів оперативних командувань «Південь» і командування Десантно-штурмових військ отримала спеціальні безпілотні літальні апарати Poseidon. Зараз закінчується навчання", – розповів Порошенко.

"Ми дуже чекаємо вже екіпажі з бойовим застосуванням", – зазначив він.

"До нас звернулися із проханням, щоб ми забезпечили бригаду автомобільною технікою. Тож ми передаємо три DAFи і два причепи зі спеціальним обладнанням, яке підвищить ефективність дії бригади. Я з приємністю вручаю ключі", – говорить Порошенко.

Як відомо, Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" законтрактували понад дві сотні вантажівок Leyland DAF. Автівки після техогляду перевозяться у Польщу, а звідти – в Україну.

Leyland DAF 45.150 — це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів.