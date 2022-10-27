Про це лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зазначив в ефірі французького телеканалу LCI.

"Путін не сказав нічого нового. Він продемонстрував, що він воює не тільки з Україною – Путін воює зі свободою, з демократією і з усім демократичним Західним світом. Він це так і називає – "колективний Захід". Це означає, що він воює в тому числі й проти Франції", – пояснив Порошенко.

"Це маніфест ненависті до Заходу, до свободи й до демократії. І незважаючи на те, що він зараз нібито збавив "температуру" виступу, але по змісту він ще навіть гірший. Путін, декларуючи право Росії на свою культуру, власну історію, категорично і лицемірно відмовляє Україні у праві на свою історію, на свою культуру і врешті-решт в праві на наше існування", – наголошує Порошенко.

"Дуже важко знайти компроміс, тому що Путін хоче нас вбити, а ми хочемо жити. Путін хоче стерти Україну з мапи світу, а ми хочемо жити у своїй країні з тисячолітньою історією і повернути її в родину європейських народів. З європейськими цінностями, з європейською свободою, з європейською демократією», – пояснює п’ятий президент.

"Рекомендації з цього приводу можуть бути лише такі. Перший заклик до всіх ваших глядачів, заклик до всіх французів, до всіх європейців, заклик до світу: не вірте Путіну. Ніколи Путін не казав і не каже правду. І заклик номер два: не бійтесь Путіна. Беріть приклад з України. Якби ми боялися Путіна, він захопив би Україну протягом тижня", – зауважив Порошенко.

"Але створена вісім років тому армія, Збройні сили України не просто зруйнували проєкт Путіна зі створення "Новоросії" в 2014-2015 роках. Не просто звільнили дві третини окупованого Донбасу. Ми дали гідну відповідь на широкомасштабне вторгнення. І за допомогою НАТО, цивілізованого світу ми дали відсіч Путіну, відкинувши його від Києва, від Сум, від Чернігова, від Полтави, від Харкова", – констатує Петро Порошенко.

Він вважає, що Путін усе більше і більше починає розуміти ту халепу, в якій він опинився, та виходить з тієї бульбашки, яку сам собі створював 20 років – про другу армію світу, про другу державу світу, про вплив божевільної путінської диктатури на всі країни світу, а особливо на сусідні.

"Сьогодні ми бачимо перші ознаки того, що Путін втрачає віру у свої сценарії. І вихід з цього лише один – Путіна невідворотно чекає катастрофа, якщо він зараз терміново не буде вживати заходи щодо зупинення війни", – переконаний Порошенко.

"Ви не знайдете у світі жодної іншої нації, яка б так хотіла миру, як українці. Але для цього Путін має забрати свої війська, своїх мародерів, своїх терористів, своїх вбивць і своїх злочинців з української землі, залишити наш народ і нашу країну в спокої", – зазначає Порошенко.

"Я думаю, що в цьому змаганні Путін вже програв. Я дуже дякую за це Західному світу – за єдність і за солідарність з Україною", – наголосив він.

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