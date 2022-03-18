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Порошенко пропонує міжнародний план примушення Путіна до миру: небо під контролем, ленд-ліз, другий фронт і "план Маршалла"

18 березня, 2022 п'ятниця
19:57
війна з Росією Порошенко

П'ятий Президент України Петро Порошенко запропонував план для досягнення миру в Україні

Про це повідомляє офіційний сайт партії "Європейська солідарність".

Порошенко зазначив, що надіслав свої пропозиції і Президенту Зеленському, а також презентував його західним союзникам, зокрема Президенту ЄНП Дональду Туску.

"Ми назвали цей план "Примушення Путіна і Росії до миру", – говорить Петро Порошенко. 



План Порошенка передбачає:

1. Закон про ленд-ліз. "Допомогу, яку Захід надає Україні в обороні, треба збільшити і систематизувати. Кожна держава, яка допомагає Україні, має прийняти закон про ленд-ліз, подібний до Акту США про ленд-ліз 1941 року, який уповноважує національний уряд постачати країні, яка захищає себе від агресора, необхідні матеріали, включаючи, але не обмежуючись, харчування та боєприпаси, танки та реактивні винищувачі, протитанкові та зенітні системи без порушення позиції нейтралітету будь-якої країни", –  пояснює Порошенко.



2. Небо під контролем. "Було б доцільним надати Україні необхідні інструменти, щоб українськими засобами тримати своє небо під контролем. Надзвичайно важливо невідкладно передати Україні літаки МіГ-29, які є у наявності в країнах НАТО, а також системи протиповітряної оборони (типу "земля-повітря"), протиповітряної оборони С-300, які допомогли б Україні закрити небо власними силами. У майбутньому Україні можуть бути передані додаткові більш складні системи протиповітряної оборони. При цьому вже сьогодні можуть бути розпочаті програми навчання українських спеціалістів щодо користування цими системами", – зауважує п’ятий Президент.



3. Другий фронт, Західний. "Західний другий фронт має зараз включати все, крім солдатів. Щодня, якщо Путін не відводить свої війська, нам потрібні нові санкції. Санкції мають ставати ще більш пекельними, приборкувати агресивний потенціал Росії. Бо справжнє пекло, на жаль, поки що в Україні, а не в Росії, а треба, щоб було навпаки. І наріжним камнем цих санкцій має стати повне енергетичне ембарго. Бо лише з Європи в Росію і лише за нафту і газ щогодини 50 мільйонів доларів перераховується Путіну, а потім витрачається на вбивство українців", – наголошує Порошенко.



4. План Маршала щодо відбудови України. "Необхідно вже зараз розпочати розробку системного плану щодо невідкладної відбудови України. Пропонуємо тристоронній американсько-ЄСівсько-британський план або так званий "План Байдена-Мішеля-Джонсона" щодо України, який був би відкритим для участі й інших держав, особливо країн Групи Семи. Сподіваюся, Джонсон перший міг би відгукнутися на таку ініціативу", – вважає Порошенко.  



5. Прискорена інтеграція України до Європейського Союзу. "Необхідно забезпечити невідкладне опрацювання заявки України на членство в ЄС. Європейська Комісія має швидко представити відповідний висновок на розгляд Європейської Ради для схвалення рішення щодо надання Україні статусу країни-кандидата на членство у відповідності до положень законодавства ЄС.  За наявності політичної волі лідерів ЄС існує можливість розпочати передвступні переговори до кінця 2022 року", –  переконаний лідер "Євросолідарності".



"Певна кількість цих кроків вже втілюється в життя. Ми виписали це у вигляді цілісного, комплексного, єдиного плану з точки зору головних пріоритетів, які зараз потребує Україна для зупинки російського агресора. Ми готові використовувати наші зв’язки, допомагати українським дипломатам в реалізації цього плану", – наголошує Петро Порошенко.
 

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Суспільство
ЄС
Петро Порошенко
російська агресія
Європейська солідарність
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