Порошенко: світ має знати правду про страшні злочини Путіна проти українського народу
Росія — міжнародний злочинець, який має бути ізольований від усього цивілізованого світу
Про це пише у Facebook п’ятий Президент Петро Порошенко.
Він закликає світ зупинити Путіна.
"Сьогодні я щогодини веду переговори з усім світом для того, щоб вони знали достеменно всю правду злочинів проти людяності, які вчиняє Путін. Це геноцид українського народу", – пише лідер "Європейської Солідарності".
"Зараз російські військові стають добривом для нашої родючої української землі. А ті, хто виживе — їх будуть судити", – переконаний Порошенко.
"Країна-терорист має понести найсуворіше покарання за розбомблений Харків і Маріуполь, Херсон і Суми, Охтирку, Миколаїв та Чернігів. Нелюди нанесли удари по Бабиному Яру в Києві. По Майдану Свободи в Харкові. Зрівняли з землею Сартану, Васильків, Щастя, Бородянку, Толмаківку… Погрожують зруйнувати пам’ятник ЮНЕСКО Софію Київську та нищать Чернігівський Бабінець", – зазначає п’ятий Президент.
"Російський агресор використовує термобаричні та вакуумні боєприпаси, касетні бомби проти дитячих садочків, пологових будинків, лікарень, шкіл та житлових комплексів. Бере в заручники дітей та жінок та виставляє перед колонами своєї техніки. Не дає "зелений коридор" для евакуації онкохворих та дітей", – обурюється Порошенко.
"Якщо Путіна не зупинити — він знищить цивілізований світ", – пише п’ятий Президент України.
"Нас можна вбити, але ми не здамося за жодних умов, бо з нами правда! З нами Бог!", – резюмує Порошенко.
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