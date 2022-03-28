Порошенко у розмові з Меліндою Сіммонс закликав союзників надати Україні системи протиракетної оборони
Петро Порошенко під час онлайн-зустрічі з послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс закликав союзників надати нашій армії системи протиракетної оборони
Про це Порошенко повідомив у Facebook.
Він також обговорив з Меліндою Сіммонс гуманітарну ситуацію, зокрема, у Маріуполі та незаконну депортацію українських громадян окупантами на територію росії.
"Висловив вдячність Лондону та особисто премʼєр-міністру Великої Британії Борису Джонсону за тверду партнерську підтримку та єдність і солідарність з Україною у ці складні часи. Наголосив на важливості надання Україні систем протиракетної оборони як символу спільного протистояння неспровокованому та заздалегідь спланованому широкомасштабному вторгненню росії в Україну", - пише Порошенко.
"Докладно обговорили гуманітарну ситуацію в Україні, передусім у Маріуполі, та засудили насильницьке вивезення російським агресором українських жінок та дітей на територію росії", – повідомив п’ятий президент.
Порошенко також наголосив, що у світлі екзистенційних загроз нашій державі весь проукраїнській політикум сьогодні обʼєднався для відсічі агресору.
"Окремо обговорили пʼять кроків допомоги Україні у припиненні злочинної війни кремля, досягненні неминучої перемоги та забезпеченні післявоєнної відбудови України", – зазначає Порошенко.
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