Порошенко у розмові з Меліндою Сіммонс закликав союзників надати Україні системи протиракетної оборони

Про це Порошенко повідомив у Facebook.

Він також обговорив з Меліндою Сіммонс гуманітарну ситуацію, зокрема, у Маріуполі та незаконну депортацію українських громадян окупантами на територію росії.

"Висловив вдячність Лондону та особисто премʼєр-міністру Великої Британії Борису Джонсону за тверду партнерську підтримку та єдність і солідарність з Україною у ці складні часи. Наголосив на важливості надання Україні систем протиракетної оборони як символу спільного протистояння неспровокованому та заздалегідь спланованому широкомасштабному вторгненню росії в Україну", - пише Порошенко.

"Докладно обговорили гуманітарну ситуацію в Україні, передусім у Маріуполі, та засудили насильницьке вивезення російським агресором українських жінок та дітей на територію росії", – повідомив п’ятий президент.

Порошенко також наголосив, що у світлі екзистенційних загроз нашій державі весь проукраїнській політикум сьогодні обʼєднався для відсічі агресору.

"Окремо обговорили пʼять кроків допомоги Україні у припиненні злочинної війни кремля, досягненні неминучої перемоги та забезпеченні післявоєнної відбудови України", – зазначає Порошенко.