Порошенко в ефірі болгарського телеканалу закликав не довіряти російській пропаганді: Путін є агресором і злочинцем

Петро Порошенко в ефірі болгарського телеканалу NOVA звернувся до тих європейців, які досі перебувають під впливом російської пропаганди. На запитання, що б він сказав тим, хто вірить Путіну, Порошенко наголосив: довіряти російському диктатору – це одна з найбільших помилок у житті.

"Я думаю, що вас інфікувала путінська пропаганда. А тому моєю найпершою порадою буде наступна: припиніть дивитися російське телебачення. Хай краще вони дивляться ваші канали. Це точно буде краще", – наголошує Порошенко.

"Тут у нас зараз присутні сотні журналістів з усього світу, які надають обʼєктивну інформацію на підставі того, що вони бачать не нашими, а власними очима. І всі вони кажуть одне й те саме, що Путін є агресором. Що Путін є злочинцем", – констатує Петро Порошенко.

"Що зараз відбувається в Маріуполі, де мер сказав, що загинуло понад 15 тисяч людей – мирних жителів, дітей, жінок. Ґвалтували, вбивали, катували. Це злочини проти людяності, геноцид українського народу. Росіяни вбивають нас тільки тому, що хочуть змусити нас піти, вони хочуть вбити нас просто тому, що ми українці. Вони хочуть стерти нашу країну з карти світу. Він не визнає нашого права на життя, на існування. У цій ситуації надзвичайно важливо бути єдиними, триматися разом, щоб зупинити Путіна і вигнати його з української території", – говорить Порошенко.

"Він ненавидить Європу. Він ненавидить наш західний світ. Він ненавидить наші цінності. І жодних компромісів з ним не знайти, оскільки він хоче бачити всіх нас мертвими, а ми просто хочемо жити. Дуже просто. Захищаючи Україну зараз, ми захищаємо Європу та Болгарію", – резюмує Петро Порошенко.