Порошенко в ефірі Fox News: Жодних компромісів щодо територіальної цілісності не може бути

Про це повідомляє "Європейська Солідарність".

Порошенко наголосив, що жодних компромісів щодо територіальної цілісності України бути не може.

"Ми тут перебуваємо на місці комплексу Ретровіль, який є одним з найбільших торговельних центрів, 120 тис. кв. м, де представлені чи не всі світові бренди, і який був повністю знищений російськими крилатими ракетами. А ось там ми бачимо житлові будинки, дуже нові, сучасні, і всі вони були побудовані за останні 8 років, за часів мого президенства. Тепер вони майже знищені", – показав Порошенко.

"Вони були символом українського успіху, і саме цей успіх змушував путіна нервувати. Через це він втратив розум та вдався до нападу на Україну з наміром знищити нашу державу. Він просто відмовляє нам у праві жити. І ненавидить думку про те, що ми можемо мати свою власну державу. Він хоче все зрівняти з землею. І це є доказом його неадекватності", – переконаний Порошенко.

"Ірпінь, який зазнав жорстоких боїв, – ми від нього буквально в 10 кілометрах. Не знаю, чи ви це чуєте, але це російська артилерія, яка стріляє саме зараз. Менше ніж 2 кілометри звідси. І це є демонстрацією того, про що говорив заступник міністра оборони Росії, стверджуючи про зменшення активності російських військ на цьому напрямі. Так ось, це неправда. Російська артилерія, російські системи залпового вогню саме зараз атакують цивільні квартали Києва", – констатує Порошенко.

Відповідаючи на запитання, на які компроміси готова піти Україна під час переговорів, Порошенко сказав: "Перш за все, Україна ніколи не здається. І те диво, яке сьогодні демонструє Україна, здивувало і світ, і Путіна. Адже Путін хотів захопити Україну за 36 годин, тоді як генерали НАТО надавали нам 72 години. Сьогодні йдеться вже про майже 5 тижнів нашої боротьби за нашу націю".

"Позиція друга – йдеться про повну відповідальність Зеленського. Ця відповідальність справді є дуже складною. Коли я був президентом, ми мали пʼять років перемовин, але зламали плану Путіна щодо Новоросії, Малоросії, щодо поділу та зруйнування України. Я роблю все від мене можливе, щоб зробити позицію Зеленського більш міцною, демонструвати єдність і всередині України, і глобальну солідарність з Україною з боку всього світу", – наголосив п’ятий президент.

"Жодних компромісів щодо територіальної цілісності України. І український народ має підтримати мирну домовленість. Дуже важливим є усвідомити це вже зараз. І наскільки я розумію, Зеленський у своїй заяві як раз підтвердив таку позицію, що жодних компромісів щодо територіальної цілісності не буде", – резюмує Петро Порошенко.

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